‘Transfervrije Mario Balotelli kan tijdens eerste klus buiten Europa 3 miljoen euro per jaar opstrijken’

Mario Balotelli is in gesprek met Corinthians, zo melden diverse bronnen uit Brazilië en Italië. De 33-jarige spits uit Palermo is deze zomer transfervrij, daar zijn contract bij het Turkse Adana Demirspor ten einde is gekomen. Mogelijk gaat Balotelli voor het eerst in zijn carrière buiten Europa aan de slag.

De clubloze Balotelli denkt er niet aan om zijn schoenen al aan de wilgen te hangen. Het Braziliaanse UOL Esporte weet dat hij in gesprek is met Corinthians, de club die eveneens trekt aan voormalig PSV’er André Ramalho.

Volgens de Italiaanse transferjournalist Nicolò Schira kan Balotelli in Brazilië behoorlijk wat geld verdienen. Er ligt een tekenbonus van 1,5 miljoen euro klaar voor de Italiaanse spits, naast een jaarsalaris van 3 miljoen euro. Balotelli kan tot december 2025 tekenen bij Corinthians.

In Brazilië is niet iedereen ervan overtuigd dat Balotelli nog iets kan toevoegen aan Corinthians. Journalist Renato Mauricio Prado spreekt zelfs over een ‘belachelijke’ transfer. “Je kunt club zijnde beter niemand een contract geven, dan dat je Mario Balotelli contracteert.”

Balotelli speelde in het afgelopen seizoen voor Adana Demirspor. De spits moest een groot aantal wedstrijden missen wegens een knieblessure. In totaal kwam hij 939 minuten in actie, verdeeld over zestien wedstrijden in de Süper Lig. Daarin was Balotelli goed voor zeven doelpunten en een assist.

Mocht Balotelli naar Brazilië verkassen, gaat de 36-voudig international van Italië voor het eerst in zijn carrière een dienstverband aan op een ander continent. De rechtspoot speelde in zijn spraakmakende loopbaan achtereenvolgens voor Lumezzane, Inter, Manchester City, AC Milan, Liverpool, OGC Nice, Olympique Marseille, Brescia, Monza, FC Sion en dus Adana Demirspor.

