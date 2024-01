Babadi bezorgt Keuken Kampioen Divisie-koploper Willem II duur puntenverlies

Willem II heeft maandagavond duur puntenverlies geleden in de Keuken Kampioen Divisie. Op bezoek bij Jong PSV speelde de ploeg van trainer Peter Maes met 1-1 gelijk. Tegelijkertijd verloor SC Cambuur verrassend met 1-2 van TOP Oss en kwam FC Dordrecht bij Jong Ajax niet verder dan 2-2.

Jong PSV – Willem II 1-1

Willem II doet het uitstekend onder trainer Peter Maes, en is al enige tijd koploper van de Keuken Kampioen Divisie. Op bezoek bij nummer zestien Jong PSV wist het maandag echter niet te winnen. In de eerste helft waren beide ploegen enkele keren gevaarlijk. Zo faalde Michael de Leeuw oog in oog met doelman Niek Schiks en schoot Jevon Simons de bal op de paal.

In de tweede helft kwam Jong PSV op 1-0, door een doelpunt van Isaac Babadi. Hij scoorde na een combinatie met Koen Jansen. Drie minuten voor tijd kwam Willem II toch nog op gelijke hoogte. Rúnar Thór Sigurgeirsson zorgde voor de 1-1, door te scoren uit de rebound. Dat was ook de eindstand.

Jong Ajax – FC Dordrecht 2-2

Jong Ajax, met namen als Anton Gaaei, Kian Fitz-Jim en Silvano Vos, kwam al vroeg op een 0-1 achterstand. Julian Brandes verloor de bal aan Mathis Suray, die op het vijandelijke doel af kon gaan en scoorde: 0-1. Uit een lage voorzet van Nassef Chourak zorgde Jaydon Banel na een kwartier voor de 1-1.

Vervolgens maakte Brandes zijn fout bij de 0-1 goed, door vanaf de rand van het strafschopgebied via een Dordrecht-verdediger de 2-1 binnen te schieten. In de tweede helft tekende Ilias Bronkhorst uit een corner voor de 2-2. Dordrecht eindigde het duel overigens met tien man: in de 69ste minuut kreeg Antef Tsoungui zijn tweede gele kaart.

SC Cambuur – TOP Oss 1-2

