AZ rekent dankzij Parrott af met FC Twente en neemt plek vijf over in Eredivisie

AZ heeft zaterdag in een onderlinge confrontatie plek vijf in de Eredivisie veroverd op FC Twente. De ploeg van Maarten Martens had in een matige wedstrijd voldoende aan een kopbal van clubtopscorer Troy Parrott: 1-0. AZ klimt daardoor met één punt voorsprong over Twente heen naar de vijfde plaats in de competitie.

De eerste helft stond bepaald niet bol van spektakel. AZ was de bovenliggende partij, maar creëerde nauwelijks kansen. FC Twente had het in de openingsfase lastig, maar begon aan het eind van de eerste helft wel wat beter te spelen. Dat leidde voor rust echter niet tot een serieuze kans van de Tukkers.

De grootste kans uit het eerste bedrijf ontstond in de negende minuut uit een hoekschop van AZ. Wouter Goes probeerde het met een goede kopbal, maar Lars Unnerstall redde uitstekend. De rebound werd opgepikt door Sven Mijnans, die dacht binnen te schieten. Michal Sadílek voorkwam echter een doelpunt door de bal op de doellijn weg te werken.

AZ brak de wedstrijd drie minuten na rust open. Een harde volley van Ruben van Bommel werd nog ternauwernood gekeerd door Unnerstall, waarna Parrott de rebound binnenkopte: 1-0. Het was voor de spits van AZ zijn tiende Eredivisie-doelpunt van het seizoen.

FC Twente nam na de openingstreffer het initiatief enigszins over van AZ, maar had grote moeite om tot een echte kans te komen. Ricky van Wolfswinkel kreeg in de 67ste minuut wel een mogelijkheid om te koppen, maar stuurde de bal naast. Aan de overzijde werd Van Bommel gevaarlijk met een hard schot richting korte hoek, dat knap gepareerd werd door Unnerstall.

Twee minuten voor tijd leek Van Wolfswinkel door de defensie van AZ te breken, maar dat was buiten Jordy Clasie gerekend. De aanvoerder van AZ voorkwam met een perfecte sliding dat Van Wolfswinkel een enorme kans kreeg.