Atlético Madrid knokt zich mede dankzij heerlijke hakgoal Sørloth naar zege

Atlético Madrid heeft zondagmiddag een zwaarbevochten overwinning geboekt in LaLiga. Los Colchoneros kwamen op achterstand tegen Leganés, maar wisten het klusje na rust toch nog te klaren: 3-1. Alexander Sørloth (2) en Antoine Griezmann scoorden voor Atlético, dat derde staat en vier punten minder heeft dan zowel FC Barcelona als Real Madrid.

De wedstrijd in Cívitas Metropolitano was verre van uitverkocht. Dat kwam mede doordat bepaalde vakken, zoals die achter één van de doelen, gesloten bleef naar aanleiding van ongeregeldheden in de derby tegen Real Madrid.

Sørloth was de eerste speler die tot scoren had kunnen komen, maar de Noorse ex-spits van FC Groningen kwam niet voorbij doelman Marko Dmitrovic. De Madrilenen waren duidelijk beter dan Leganés, wat de verrassing des te groter maakte dat de bezoekers op voorsprong kwamen. Na een aanval over de rechterkant knalde Yvan Neyou heerlijk raak in de bovenhoek: 0-1.

Atlético gooide het na rust duidelijk over een andere boeg en greep Leganés bij de keel. Na een prima actie en pass van Rodrigo Riquelme kreeg Javi Galán de kans om de stand gelijk te trekken. De verdediger stelde teleur en stuitte op voormalig Sevilla-goalie Dmitrovic.

Een fraaie dribbel van Griezmann, enkele minuten na de kans voor Galán, leek alsnog de gelijkmaker in te leiden. De Fransman passeerde meerdere verdedigers en bezorgde de bal op een presenteerblaadje bij Ángel Correa. De Argentijn had direct moeten uithalen, maar nam eerst aan en schoof het leer naast.

Atlético bleef drukken. Invaller Giuliano Simeone, zoon van Diego, maakte een goede en vooral bedrijvige indruk in de minuten die hem gegund werden door zijn vader en was vaker dan eens betrokken bij een gevaarlijke aanval. Zo bezorgde hij de bal met een scherpe voorzet bij de tweede paal, waar Samuel Lino de bal geen richting mee kon geven en naast punterde.

Na driekwart wedstrijd slaagde Atleti er alsnog in om het net te vinden. Na een prima voorbereidende actie van Axel Witsel, die zijn man uitkapte en de bal in twee instanties bij Sørloth bracht, maakte laatstgenoemde een prachtige treffer met zijn hak: 1-1.

Atleti was na rust veel sterker dan Leganés en bleef op zoek gaan naar de voorsprong, die er tien minuten voor tijd kwam. Simeone zette uitstekend door aan de rechterkant, hield de bal net binnen en leverde vervolgens een vlijmscherpe voorzet bij de eerste paal, waar Griezmann in tegenstelling tot Dmitrovic wel bij de les was: 2-1. Sørloth speelde het slotakkoord. De Noor tikte op aangeven van Julián Álvarez van dichtbij binnen: 3-1.