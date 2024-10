Atlético Madrid gaat vier dagen na nederlaag in Champions League opnieuw onderuit

Atlético Madrid is zondagavond ten onder gegaan in Sevilla. Real Betis versloeg de hoofdstedelingen dankzij een vroeg eigen doelpunt van José María Giménez: 1-0. Het als vierde geklasseerde Atleti, dat dinsdag ook al verloor van Lille OSC, moet zijn titelambities voorlopig in de ijskast zetten. De achterstand op koploper FC Barcelona bedraagt tien punten. Betis klimt naar plek vijf, met slechts twee punten minder dan Atlético.

Betis kreeg al heel vroeg wat het wilde. Linker middenvelder Abde Ezzalzouli trok naar voren en leverde een op het eerste oog matige voorzet. Zijn actie bleek echter goud waard, daar Giménez de situatie totaal verkeerd inschatte en het leer achter teamgenoot Jan Oblak werkte: 1-0.

Ezzalzouli kreeg daarna tot tweemaal toe de kans om ook zijn naam op het scorebord te krijgen. De Marokkaan won het duel van Giménez en schoof het leer naast. Niet veel later mislukte de buitenspelval van Atleti en kon Ezzalzouli vrij doorlopen richting Oblak. De Sloveen hoefde niet in te grijpen, want Ezzalzouli schoof naast.

Ezzalzouli kwam daarna nóg dichterbij, maar weer was het niet raak. Ditmaal was de lat zijn eindstation. Atlético zette daar niet gek veel tegenover. Het eerste schot op doel, van Antoine Griezmann, volgde pas na een half uur spelen. Een kopbal van Reinildo Mandava werd even later katachtig gekeerd door Betis-doelman Rui Silva.

Betis was in de eerste helft veel beter dan Atlético en in de tweede helft zou dat niet veranderen. Onder meer Ezzalzouli en met name Vítor Roque kwamen dicht bij de tweede Betis-treffer. Laatstgenoemde trof net als Ezzalzouli even eerder de lat.

Toch kwam het matige Atleti tot tweemaal toe zeer dicht bij de gelijkmaker. Giuliano Simeone bereikte Alexander Sørloth, die de bal bij collega Ángel Correa kreeg. De invaller trof van dichtbij de paal.

Julián Álvarez was verantwoordelijk voor de laatste grote Atleti-kans. De spits knikte op aangeven van Correa subtiel richting de verre hoek, maar kwam niet verder dan de paal. Zo werd het aluminium voor de vierde keer geraakt en ligt de strijd om de felbegeerde vierde plek volledig open.