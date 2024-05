Atalanta-speler Djimsiti oogst lof met sympathieke actie richting De Roon

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Berat Djimsiti, die zich woensdagavond van zijn beste kant heeft laten zien.

De Albaniër droeg in de Europa League-finale tegen Bayer Leverkusen (3-0) de aanvoerdersband wegens het ontbreken van Marten de Roon, die met een blessure kampt, en Rafael Tolói. Djimsiti speelde de negentig minuten vol en mocht na afloop van het duel de Europa League-trofee in ontvangst nemen.

De verdediger liep vervolgens direct naar De Roon toe om de trofee samen met hem en clubaanvoerder Tolói als eerst omhoog te houden. De Nederlandse middenvelder raakte in de Coppa Italia-finale tegen Juventus (0-1 verlies) geblesseerd aan zijn hamstring, waardoor hij woensdagavond moest toekijken.

Marten de Roon mag de eerste Europese hoofdprijs voor Atalanta in ontvangst nemen! ?? — ESPN NL (@ESPNnl) May 22, 2024

"Wat de belangrijkste week van mijn carrière had moeten zijn, werd de grootste nachtmerrie", aldus een teleurgestelde De Roon vorige week op Instagram. De middenvelder is ondanks zijn blessure wel gewoon opgenomen in de voorlopige EK-selectie van Oranje.

Italiaanse media meldden al dat het EK nog altijd haalbaar is. Uiteraard is nog niet bekend of Koeman voornemens is om de controleur in zijn definitieve EK-selectie op te nemen, maar een blessure zou natuurlijk sowieso roet in het eten gooien.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties