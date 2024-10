Arbiter Oostrom krijgt voorwerp naar zich toegegooid en staakt NAC Breda - NEC

Scheidsrechter Ingmar Oostrom heeft het duel tussen NAC Breda en NEC tijdelijk stilgelegd. De arbiter deelde rode kaarten uit aan NAC-speler Saná Fernandes en keeperstrainer Gábor Babos, waarop de arbiter een 50 cent-muntje naar zich toegeworpen kreeg.

Er gebeurde vrijwel niets in het Rat Verlegh Stadion, totdat de wedstrijd zo'n twintig minuten voor tijd tot ontbranding kwam. Fernandes, één van de weinige lichtpuntjes in de wedstrijd, ging hard door op NEC'er Sami Ouaissa. De Portugees, die even daarvoor geen vrije trap kreeg, werd daarop van het veld gestuurd.

Even later kreeg NAC-verdediger Jan Van den Bergh geen vrije trap in de buurt van de zestien van NEC, wat tot de nodige frustratie leidde. Babos ging verhaal halen bij de vierde official en kreeg geel. De Hongaar kwam daarna met een cynisch applaus en kreeg daarop zijn tweede gele, en dus rode kaart. Enkele minuten later werd de wedstrijd tijdelijk gestaakt.