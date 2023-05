Antwerp van Overmars heeft ‘goed gesprek’ en mengt zich in strijd met Ajax

Dinsdag, 23 mei 2023 om 11:13 • Jordi Tomasowa

Jean Kindermans heeft over interesse niet te klagen. De jeugddirecteur van Anderlecht kan al geruime tijd rekenen op belangstelling van Ajax, maar zou volgens Het Nieuwsblad ook een goed gesprek hebben gehad met Royal Antwerp, waar Marc Overmars technisch directeur is.

Antwerp wil de jeugdopleiding verder uitbouwen en hoopt hierbij Kindermans te strikken. De toekomst van de jeugddirecteur is echter nog onduidelijk. Kindermans beschikt over een aflopend contract bij Anderlecht, dat hem wel nog meer dan een jaar moet uitbetalen. Paars-Wit heeft een langer dienstverband van Kindermans bovendien nog niet helemaal uit het hoofd gezet. Sportief directeur Jesper Fredberg probeert hem naar verluidt te overtuigen om tegen andere voorwaarden een nieuwe verbintenis bij Anderlecht te tekenen.

Ajax is naarstig op zoek naar een nieuwe Hoofd Jeugdopleiding. Saïd Ouaali maakte vorige maand bekend na elf jaar te vertrekken bij de Amsterdammers, waardoor de club momenteel met een openstaande vacature zit. Kindermans is in beeld om Ouaali vanaf komend seizoen op te volgen. De 58-jarige Belg is al sinds 2006 actief als jeugddirecteur bij Anderlecht.

Ajax Showtime meldde dindagochtend dat Casemiro Westerveld vanaf 1 juli de nieuwe Hoofd Ontwikkeling bij Ajax wordt. Het is een nieuwe functie die over enkele weken door de huidig Hoofd Jeugdscouting wordt ingevuld. Westerveld wordt straks nauw betrokken in de zoektocht naar een nieuwe Hoofd Jeugdopleiding.