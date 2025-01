Het lijkt er steeds meer op dat Andries Noppert zijn laatste wedstrijd voor sc Heerenveen gespeeld heeft. De dertigjarige doelman geldt onder trainer Robin van Persie niet als eerste keus en werd afgelopen week al gelinkt aan een transfer naar het Argentijnse San Lorenzo. Hoewel Noppert zondag tegen NAC Breda (2-4 overwinning) niet in actie kwam, besloot hij toch zijn verhaal te doen voor de camera van ESPN.

Noppert benadrukt tegenover Hans Kraay junior ten eerste dat het na de overwinning op NAC over de spelers moet gaan die wel op het veld stonden. Tegelijkertijd snapt hij ook de interesse in een transferupdate van zijn kant, wat hem toch deed besluiten om de camera van ESPN op te zoeken.

Kraay junior vraagt Noppert naar de vermeende interesse van het Argentijnse San Lorenzo. “Ik denk dat de verhalen niet liegen, ze hebben zich inderdaad gemeld bij mijn zaakwaarnemer”, reageert Noppert.

“Dat is heel erg positief, alleen ze hebben zich nog niet gemeld bij de club. Meer weet ik ook niet en daar wil ik me zolang mogelijk buiten houden. Het nieuws is positief en vanuit die kant gaat het gewoon over meerdere schijven”, aldus Noppert, die zich niet al te veel bezig wil houden met die zaken buiten het veld.

“Jij wil graag naar San Lorenzo?”, vraagt Kraay junior daarna heel direct. “Ik wil graag spelen”, zo luidt de reactie van Noppert. “Het is een eer dat zo’n club naar je toekomt. Ik heb het WK mogen spelen, toen hebben we tegen Argentinië gespeeld. Wat daar op de tribune gebeurde was een groot gekkenhuis.”

Die kwartfinale op het WK van 2022 in Qatar, waar Noppert de eerste doelman was van het Nederlands elftal, zal hem nog lang bijblijven. Argentinië was na een uiterst memorabele wedstrijd na strafschoppen te sterk voor Oranje.

“Ik heb filmpjes gekeken en dat is dus daar ook”, vervolgt hij met een glimlach. “Ik moet zeggen dat dat wel bij me past, al is het natuurlijk wel aan de andere kant van de wereld. Maar het past wel mooi in mijn plaatje.”