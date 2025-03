Ajax wint topper van PSV en neemt voorschot op 37ste landskampioenschap

Ajax heeft zondagmiddag een gigantische stap gezet richting de 37ste landstitel uit de clubhistorie. De Amsterdammers rekenden in de topper tegen PSV af met de grootste concurrent. De doelpunten kwamen op naam van Davy Klaassen en Bertrand Traoré: 0-2. Koploper Ajax neemt daardoor in de Eredivisie negen punten afstand van PSV. Er zijn nog zeven wedstrijden te spelen.

PSV moest het stellen zonder Jerdy Schouten, die niet op tijd hersteld was van een knieblessure. Malik Tillman zat voor het eerst in bijna drie maanden weer bij de selectie, maar de nummer 10 begon op de bank. Het middenveld van PSV bestond daardoor uit Joey Veerman, Ismael Saibari en Guus Til.

Bij Ajax kreeg Lucas Rosa de kans als rechtsback in plaats van de geschorste Anton Gaaei. Verrassend was verder de basisplaats voor Steven Berghuis, die de voorkeur genoot boven Bertrand Traoré.

Het eerste schot in de wedstrijd werd gelost door Noa Lang, maar dat werd een makkelijke prooi voor Ajax-doelman Matheus. In de tiende minuut volgde een betere schietkans voor Kenneth Taylor. PSV-verdediger Ryan Flamingo kon de bal met een uiterste sliding nog net blokken.

In de fase daarna had PSV het meeste balbezit, maar kansen waren aan beide kanten schaars. Een kopbal van Luuk de Jong in de 21ste minuut miste richting, ook omdat de spits van PSV zwaar gehinderd werd door Brian Brobbey. Laatstgenoemde kreeg acht minuten later een veel betere kopkans na een voorzet van Mika Godts, maar raakte de bal helemaal verkeerd.

Ajax nam in de 35ste minuut de leiding. Een makkelijk gegeven vrije trap van zeventien meter werd door Jordan Henderson in de muur van PSV geschoten. Lucas Rosa kopte de bal terug de drukte in, waar Davy Klaaassen de bal razendsnel controleerde en uit de draai binnenschoot: 0-1.

Bosz greep in de rust in met een dubbele wissel en bracht onder meer Tillman voor de tegenvallende Veerman. PSV drong na rust ook aan, maar had opnieuw moeite om kansen uit te spelen. Een vrije trap op een aantrekkelijke plek werd door Tillman de muur in gejaagd.

Invaller Traoré deelde in de 67ste minuut de genadeklap uit aan PSV. De rechtsbuiten van Ajax rekende in een onderling duel af met Tyrell Malacia, dribbelde vanaf de flank naar binnen en vond met een geplaatste bal de verre hoek: 0-2. PSV probeerde het daarna nog wel, maar het geloof leek in het Philips Stadion verdwenen.