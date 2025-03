Ajax wil jonge spits kopen en doet navraag bij Oğuzhan Özyakup: 'Ze volgen hem'

Mustafa Hekimoglu geniet interesse van Ajax, zo melden diverse Turkse media. In gesprek met KAFA Sports bevestigt Zaandammer Oguzhan Özyakup dat hij per toeval om advies is gevraagd over de pas zeventienjarige aanvaller van Besiktas.

Hekimoglu, die volgende maand zijn achttiende verjaardag viert, ligt in Istanbul vast tot medio 2028. De jonge centrumspits zou volgens Transfermarkt momenteel zo’n 2,5 miljoen euro waard zijn.

Namens het eerste elftal van Besiktas kwam Hekimoglu tot dusver 547 minuten in actie, verdeeld over 29 optredens. Daarin was de Turkse jeugdinternational goed voor één doelpunt en één assist.

Hekimoglu staat op de radar bij diverse clubs uit Engeland, maar zou ook interesse genieten van Ajax. Een anekdote van Özyakup bevestigt het gerucht. “Ik ging onlangs naar een jeugdwedstrijd van Ajax en daar sprak ik met een directeur.”

“Hij vroeg mij naar Mustafa en zei dat ze hem ook kennen. Ze volgen hem dus, maar hij krijgt niet genoeg speeltijd”, aldus Özyakup.

Özyakup zelf stopte eind augustus met voetbal vanwege een gebrek aan voldoende motivatie. Afgelopen zomer was hij tijdens het EK werkzaam als analist bij de NOS.

De 43-voudig international doet inmiddels veel schnabbels in de Turkse media. Özyakup is een legende voor de fans van Besiktas, waar hij als middenvelder liefst 310 officiële wedstrijden speelde.