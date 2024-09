Ajax waarschuwt eigen fans: ‘Pas op, hier wordt streng op gecontroleerd’

De vier thuiswedstrijden die Ajax in de Johan Cruijff ArenA speelt tijdens de competitiefase van de Europa League zijn bijna uitverkocht, zo meldt de club via de officiële kanalen. Beşiktaş, Maccabi Tel-Aviv, Lazio en Galatasaray zijn de tegenstanders die op bezoek komen in Amsterdam.

Ajax geeft in het persbericht aan ‘trots’ te zijn op de snelle uitverkoop van de entreebewijzen voor de Europese duels, al plaatst de club ook een belangrijke waarschuwing in het bericht.

“Alleen voor de wedstrijd tegen Beşiktaş zijn nog tickets beschikbaar. Ondanks dat circuleren er kaarten op externe websites die niet door Ajax zijn goedgekeurd. Aanbieders van tickets riskeren een landelijk stadionverbod en een boete van €450”, waarschuwt de club.

Ajax adviseert supporters om deze kaarten niet te kopen en enkel via de club tickets aan te schaffen, om teleurstellingen te voorkomen. Bij de ingangen van het stadion worden tijdens de wedstrijden namelijk strenge controles uitgevoerd op de geldigheid van de kaartjes.

Wie niet via de officiële wegen een kaartje bemachtigt, loopt het risico het stadion niet te kunnen betreden. De club zet alles op alles om de veiligheid en eerlijkheid rondom kaartverkoop te waarborgen, zodat elke supporter op een eerlijke manier van de wedstrijd kan genieten.

Ook hanteert Ajax een home-support-onlybeleid. Supporters van de tegenpartij die een kaart hebben voor vakken, bedoeld voor Ajax-supporters, worden om veiligheidsredenen geweigerd of verwijderd.

De waarschuwing van Ajax volgt mogelijk na klachten van fans. Dinsdag waren bijvoorbeeld binnen een uur alle kaarten uitverkocht, maar snel daarna werden direct tientallen tickets al op Marktplaats gezet.