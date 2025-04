Ajax verslaat NAC Breda met ruime cijfers en is zeer dicht bij 37ste landskampioenschap

Ajax is weer een stap dichter bij de landstitel gekomen. Zondagmiddag kwam de ploeg van trainer Francesco Farioli weliswaar op een 0-1 achterstand tegen NAC Breda, maar uiteindelijk herstelden de Amsterdammers zich op uitstekende wijze: 3-1. Met nog zes speelronden te gaan in de Eredivisie bedraagt de voorsprong van koploper Ajax op nummer twee PSV liefst negen punten.

Farioli had basisplaatsen in huis voor Ahmetcan Kaplan en Eredivisie-basisdebutant Don-Angelo Konadu. Jordan Henderson begon op de bank, terwijl Wout Weghorst zijn rentree in de wedstrijdselectie maakte na bijna twee maanden blessureleed.

Opvallend genoeg kwam Ajax in de eigen ArenA al na negen speelminuten in de problemen. Feyenoord-huurling Leo Sauer trok naar binnen vanaf de linkerflank en schoot vervolgens op fraaie wijze raak in de rechterhoek: 0-1.

Ajax had veel moeite om zich te herstellen van de achterstand, maar het team van Farioli werd na een halfuur spelen in het zadel geholpen door NAC-doelman Roy Kortsmit. De sluitpost klungelde vlak voor eigen doel met de bal aan de voet en beging een overtreding op Konadu.

Arbiter Danny Makkelie was direct overtuigd en kende Ajax een penalty toe. Die werd feilloos binnengeschoten door Kenneth Taylor: 1-1. Nog geen drie minuten later kwam Ajax zelfs op voorsprong.

Na fraai combinatievoetbal tussen Taylor en Konadu belandde de bal vervolgens bij Berghuis, die met een geplaatst schot voor de 2-1 zorgde. Jorrel Hato beproefde op slag van het rustsignaal ook nog zijn geluk, maar zijn poging werd gepakt door Kortsmit.

In de tweede helft ontbrak de drang bij Ajax, zoals wel vaker dit seizoen, om koste wat het kost op zoek te gaan naar een grote marge. Toch vonden de Amsterdammers een kwartier voor tijd nog de 3-1. Invaller Jorthy Mokio zette zelf de aanval op en kreeg de bal terug van Taylor. De zeventienjarige middenvelder werkte goed binnen en zette de eindstand op het scorebord.