Ajax-trainer Francesco Farioli licht uitblinker tegen FK Qarabag uit: 'Zó jong'

Francesco Farioli kijkt met een redelijk tevreden gevoel terug op de 0-3 overwinning van zijn Ajax op FK Qarabag. De trainer laat voor de camera van Ziggo Sport weten dat hij blij is met het resultaat in Azerbeidzjan, maar ook dat hij beter veldspel van zijn team verwacht. Mika Godts werd door Farioli uitgelicht wegens zijn goede spel.

Al na vijftien minuten moest Júlio Ramão het veld verlaten wegens een opzettelijke overtreding op de doorgebroken Godts, waardoor de Azerbeidjanen met tien man kwamen te staan. Kenneth Taylor zou voor rust de 0-1 op het bord zetten, alvorens Wout Weghorst (strafschop) en Chuba Akpom de score naar 0-3 tilden. Qarabag eindigde zelfs met twee man minder, daar Elvin Cafarquliyev zijn tweede gele prent ontving tien minuten voor tijd.

"Ik ben blij met het resultaat", laat Farioli na afloop weten. "Het is natuurlijk altijd lastig om uit te spelen met dit drukke schema. We willen iets beter spelen dan wat we vanavond hebben laten zien. Maar het is belangrijk dat we effectief zijn geweest en de punten hebben gepakt."

"Het spel van Qarabag, en de moeite die de spelers erin staken, was fantastisch", is de keuzeheer complimenteus over de tegenstander. "Het is normaal dat spelers extra motivatie en energie vinden als ze tegen Ajax moeten spelen. Vandaag begonnen zij erg sterk. De wedstrijd kantelde na de rode kaart."

Mika Godts

Farioli werd ook gevraagd naar het spel van Godts donderdagavond. De jonge Belg was betrokken bij het moment waarop Qarabaq-middenvelder Ramão rood ontving, gaf de pass op Wout Weghorsts schot dat leidde tot de 0-1 van Taylor en verzorgde het voorwerk bij de 0-3 van Chuba Akpom.

"Mika gaf ons creativiteit, ging de één-tegen-ééns aan. Zijn inzet zonder de bal aan de voet was ook erg positief", looft de oefenmeester Godts. "Hij deed het best wel goed. We zijn blij met zijn vooruitgang, zeker als je nagaat dat hij pas negentien jaar oud is, zó jong"

Voetbalzone beoordeelde het spel van Godts met een 7. Taylor was met een 8 de uitblinker aan Amsterdamse zijde, terwijl Christian Rasmussen veruit het laagste cijfer ontving: 3,5.