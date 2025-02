Ajax-trainer Francesco Farioli doet in gesprek met Mike Verweij opvallende uitspraak over PSV

Ajax won zondagavond met klinkende cijfers van Heracles Almelo (4-0), wat maakt dat de Eredivisie-koploper twee punten boven PSV staat met bovendien een wedstrijd tegoed. Op de persconferentie na afloop wilde de oefenmeester niets weten van de landstitel, wat onder meer bleek uit zijn antwoord na een vraag over PSV - FC Utrecht.

Ajax-watcher Mike Verweij van De Telegraaf vraagt Farioli wat de midweekse 0-2 zege op Union Sint-Gillis en de 4-0 overwinning op Heracles zeggen over de mentaliteit van het team. "Het is een mix van vele dingen", antwoordt Farioli. "Aan de ene kant zegt het veel over de volwassenheid van het team. Dat alle spelers klaar waren om het veld in te komen en bij te dragen."

Farioli haalt Dies Janse aan als voorbeeld. Het jeugdproduct speelde omdat Youri Baas ziek was. "Hij deed mee tegen sc Heerenveen en NAC, en daarna maakte hij zijn eigen reis", doelt hij op het feit dat Janse na die wedstrijden amper aan de bak kwam in het eerste. "Hij heeft een briljante wedstrijd gespeeld en heeft ons met zijn kwaliteiten veel zekerheid gegeven. Dat hebben we nodig."

PSV speelde zaterdagavond met 2-2 gelijk tegen FC Utrecht, waardoor Ajax, als het zijn inhaalwedstrijd van Go Ahead Eagles wint, vijf punten los kan komen te staan. Het woord 'titel' komt echter niet voor in de vocabulaire van Farioli, zo geeft hij aan.

Voor Farioli telt één ding: Champions League-voetbal. Verweij vraagt Farioli dan ook of hij blij was dat PSV in blessuretijd een punt redde tegen FC Utrecht. "Ja, omdat het heel belangrijk is dat FC Utrecht twee punten verspeelde. En ook de andere ploegen die achter ons staan", doelt hij vermoedelijk op Feyenoord, dat met 0-0 gelijkspeelde hij NAC Breda, en veertien punten minder heeft dan zijn aartsrivaal.

Na het rampseizoen 2023/24 en de precaire financiële situatie bij Ajax zou Champions League-kwalificatie een enorme sportieve en financiële opsteker zijn voor de club. De voorsprong van Ajax op de nummer drie, FC Utrecht, bedraagt momenteel elf punten. Ajax heeft bovendien een duel minder gespeeld dan de Domstedelingen.

Ajax' inhaalwedstrijd tegen Go Ahead wordt afgewerkt op 23 februari. Drie dagen eerder speelt de ploeg van Farioli ook in de Johan Cruijff ArenA. Union Sint-Gillis gaat dan proberen de 2-0 achterstand in de tussenronde van Europa League goed te maken.