Alex Kroes is dolblij met Francesco Farioli, zo vertelt hij in gesprek met de NOS. Sterker nog, de Italiaanse trainer presteert boven de verwachting van de technisch directeur van Ajax. Kroes erkent dat hij en Farioli af en toe discussies voeren over zaken waarover ze het niet eens zijn.

Er gingen de laatste tijd geruchten over een mogelijk verstoorde relatie tussen de trainer en technisch directeur van Ajax. Kroes ontkent dat dat het geval is. “Of het knettert tussen ons? Nee. Het knettert positief, als je het al ‘knetteren’ wil noemen.”

“We hebben heel veel punten waar we exact hetzelfde over denken en een aantal topics waar we met elkaar over discussiëren met het oog op wat de beste weg vooruit is voor Ajax.” Farioli krijgt vaak kritiek in de media. Kroes vindt dat niet terecht.

“Wij (de mensen in Nederland, red.) vinden het allemaal eng als iemand uit het buitenland komt”, zegt hij over het feit dat zijn oefenmeester niet uit Nederland komt. “Dat vind ik zeer ten onrechte. Als je ziet wat de mensen in de staf allemaal doen om hier te werken... Sommigen hebben hun gezin in het buitenland wonen.”

“Ze zijn 24/7 met deze club bezig. Ik vind dat wij in Nederland de buitenlandse trainers onheus bejegenen. Ten onrechte.” De beleidsbepaler van de Amsterdammers is juist dolblij met Farioli. “Ik ben gelukkig. Ik ben heel blij dat het zo gaat.”

“Ik had dit niet van tevoren verwacht, dus hij presteert beter dan ik had verwacht. Ik denk dat iedereen dat denkt. Voordat we aan het seizoen begonnen, dacht iedereen dat we vijfde zouden worden”, aldus de technische baas.

Ook wrijft Kroes in zijn handen met de fans van Ajax. “Zij beseffen allemaal heel goed in welke situatie we nu zitten en de stappen die we met elkaar aan het zetten zijn. Zij steunen ons daar volledig in en daar ben ik heel blij mee.”