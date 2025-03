Ajax gaat onfortuinlijke huurling binden tot medio 2029

Ajax gaat het contract van Tristan Gooijer verlengen tot medio 2029, zo meldt Voetbal International vrijdagochtend. De twintigjarige rechtsback wordt dit seizoen verhuurd aan PEC Zwolle, maar liep in zijn eerste officiële wedstrijd voor de club direct een zware knieblessure op.

De Amsterdammers verlengen de verbintenis van Gooijer met drie jaar. Zijn huidige contract loopt tot medio 2026. Ajax spreekt dus veel vertrouwen uit in de in Blaricum geboren rechtsback, die dit seizoen slechts 26 minuten in actie kwam.

Gooijer werd in de zomer verhuurd aan PEC om ervaring op te doen op het hoogste niveau. In zijn eerste officiële wedstrijd namens de club sloeg het noodlot echter direct toe. Gooijer raakte tijdens de openingswedstrijd tegen FC Utrecht zwaar geblesseerd aan zijn knie en staat daarom sinds augustus aan de kant.

De rechtspoot komt dit seizoen mogelijk nog wel in actie. De ploeg van Johnny Jansen, die aan het einde van de campagne afscheid neemt van PEC, kan Gooijer goed gebruiken in de strijd om handhaving.

De Zwollenaren staan momenteel op de veertiende plaats, slechts twee punten boven plek zestien. Die klassering betekent aan het einde van het seizoen play-offs om promotie/degradatie. Het verschil met nummer vijftien Sparta Rotterdam bedraagt slechts één punt.

Gooijer genoot een groot deel van zijn jeugdopleiding bij Ajax, dat hem in 2016 overnam van Almere City FC. De back maakte zijn officiële debuut voor de Amsterdammers tijdens het thuisduel met AEK Athene in de Europa League.