'Ajax snijdt fors in organisatie, gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten'

Ajax staat voor een grondige reorganisatie, waarbij gedwongen ontslagen niet worden uitgesloten. Dit weet NRC dit weekeinde te melden. De ingreep heeft gevolgen voor bijna alle afdelingen en de verwachting is dat twintig procent van het personeelsbestand zal worden weggesneden. De supporters van Ajax hoeven voorlopig geen grote aankopen te verwachten.

Er is reeds een herstelplan opgesteld door financieel directeur Susan Lenderink. Bestuurders van Ajax laten weten aan NRC dat de club de wens heeft om met 300 tot 350 fulltimers te gaan werken, waar er nu sprake is van 500 medewekers met een volledige baan. Vanwege tegenvallende sportieve resultaten en dito transferresultaten is de clubleiding gedwongen om de operationale kosten naar beneden te brengen.

Een woordvoerder van Ajax bevestigt tegenover de krant dat er wordt gewerkt aan een plan om de kosten 'structureel te besparen'. De zegsman benadrukt tevens dat het personeel op 17 oktober op de hoogte is gebracht omtrent de reorganisatie. De continuïteit van de organisatie is overigens niet in acuut gevaar, zelfs als Ajax er aan het einde van het seizoen niet in slaagt om een ticket voor Europees voetbal te veroveren.

Ajax noteerde in het afgelopen boekjaar een omzet van 152 miljoen euro. Daar staat een verlies van 9,8 miljoen euro tegenover. Door de verkoop van Jurriën Timber, Edson Álvarez en Mohammed Kudus werd het verlies overigens behoorlijk beperkt in Amsterdam. Het operationele tekort bedroeg circa 40 miljoen euro.

De leiding van Ajax acht het noodzakelijk dat er een ander koers wordt gekozen. ''Binnen Ajax bestaan flinke zorgen over de toekomstige winstgevendheid van de transfermarkt. Wat de precieze gevolgen zijn is nog niet duidelijk, maar zeker is dat het fundament onder het transfersysteem wankelt'', zo weet het NRC voorts te melden.

Er liggen tevens plannen om flink te snijden in het salarisbudget van het eerste elftal. In het afgelopen seizoen streken de spelers van Ajax in totaal 62 miljoen euro op. Het bestuur wil toe naar een situatie waarin de totale uitgaven qua salarissen op circa 40 miljoen euro komen te liggen.

Technisch directeur Alex Kroes krijgt de opdracht mee om zich voortaan te richten op goedkopere spelers, die lagere salarissen opstrijken. Een bron dicht bij Ajax meldt dat het onmogelijk lijkt dat Ajax in de komende jaren spelers aantrekt voor meer dan 15 miljoen euro.

Kroes moet aan de andere kant ervoor zorgen dat spelers voor flinke bedragen worden verkocht. ''Dat betekent dat het moeilijk wordt een goed bod op bijvoorbeeld de talentvolle Jorrel Hato (18) af te slaan'', zo voorspelt NRC tot slot.