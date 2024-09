Ajax probeerde ex-Eredivisionist Trésor te halen én werd WK-uitblinker aangeboden

Ajax heeft op de slotdag van de transferperiode tevergeefs een poging gedaan om Mike Trésor naar Amsterdam te halen, zo meldt Tim van Duijn namens Voetbal International. De verkoop van Steven Bergwijn aan Ittihad Club gaf de Amsterdammers financiële ruimte. Ajax zag in de ex-speler van Willem ll en NEC een nieuwe nummer 10.

Van een transfer kwam het uiteindelijk niet. Zijn huidige werkgever Burnley vroeg te veel geld. “Het klopt dat Ajax zich voor Mike gemeld heeft en dat hij heel graag naar Amsterdam had gewild. Maar Burnley vroeg een buitenproportionele huursom', geeft zaakwaarnemer Shallon Nkeshimana aan tegenover VI.

Als vervanger van Bergwijn ging Ajax voor de 22-jarige Kamaldeen Sulemana. De Ghanese linksbuiten wordt voor een seizoen gehuurd van Southampton met optie tot koop, indien de UEFA groen licht geeft.

De Amsterdammers verwachten dinsdag duidelijkheid te krijgen. De transferwindow in Nederland sloot maandag om 23.59 uur. Volgens Van Duijn werden de documenten op de valreep ingediend en is het nu wachten op bevestiging.

Ounahi

Verschillende spelers werden op Deadline Day nog door Ajax bekeken en gewogen, zo schrijft clubwatcher Johan Inan maandagochtend in het Algemeen Dagblad. Een van hen zou Azzedine Ounahi zijn geweest.

Volgens journalist Neal Peters van FC Afkicken heeft technisch directeur Alex Kroes uiteindelijk een streep gezet door zijn komst. De creatieveling zit op een zijspoor bij Olympique Marseille.

"Ounahi is vandaag (maandag, red.) aangeboden", stelde Petersen. "We hebben het appje gezien bij Alex Kroes. Kroes heeft gewoon gezegd: 'Nee, we hebben alleen een rechtsbuiten nodig.'"

Ounahi groeide uit to een van de grote uitblinkers bij Marokko tijdens het WK 2022, waar de Leeuwen van de Atlas verrassend de halve finale haalden. De spelmaker had over interesse niet te klagen en vertrok uiteindelijk voor acht miljoen euro naar Marseille, waar hij sindsdien kwakkelt met blessures.