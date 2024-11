Ajax reist na speciaal verzoek van één iemand met mondkapjes af naar Spanje

Ajax reist met de mondkapjes op af naar Spanje voor het treffen met Real Sociedad, zo vertelt trainer Francesco Farioli woensdag tijdens het perspraatje. Wout Weghorst kampt met een griepje en stapt in ieder geval niet met de selectie in het vliegtuig.

"Nee, nee", reageert Farioli als hem gevraagd wordt waarom Weghorst in eerste instantie niet meereist met de Amsterdammers naar San Sebastián. "Het is gewoon een griepje, dat onderdeel is van dit jaargetijde."

Ajax neemt daarom ook geen enkel risico bij de midweekse trip naar het Baskenland. "Dat is ook de reden dat we vandaag (woensdag, red.) met een mondkapje reizen." Want Weghorst is volgens Farioli niet de enige die wat last heeft van ziekteverschijnselen.

"Hij is niet de enige speler die in de afgelopen dagen wat kleine problemen had", aldus de Italiaanse oefenmeester, die specifiek vroeg om de mondkapjesmaatregel. "Om dus verdere ziekte zoveel mogelijk te beperken, heb ik verzocht om met mondkapjes en dus extra veiligheid te reizen."

Farioli weet niet hoe realistisch het is dat Weghorst later nog aansluit bij de groep. "De laatste paar dagen waren niet bepaald de besten. Ik denk dat hij hier wil zijn en daar alles voor doet, maar het hangt ervan af hoe hij zich later voelt."

Volgens de nog jonge trainer houdt Ajax er wel rekening mee dat de 32-jarige aanvaller nog zijn koffers pakt en naar het vliegveld tuft. "We hebben alles zo georganiseerd dat hij morgenochtend (donderdag, red.) hier kan zijn als hij zich goed voelt. Dus we hopen heel erg dat de paracetamol zijn werk doet", lacht Farioli tenslotte.