Ajax neemt afscheid van vijf jeugdspelers, maar heeft ook goed nieuws

Ajax is volop bezig met doorselecteren, zo meldt Tim van Duijn van Voetbal International. Volgens de journalist gaan er vijf spelers van Jong Ajax na dit seizoen de club transfervrij verlaten. De Amsterdammers zijn met een vijftal andere talenten wel in gesprek over een nieuw contract.

Voor Julian Brandes, Rico Speksnijder, Rida Chahid, Diyae Jermoumi en Yoram Boerhout komt er een einde aan het tijdperk Ajax.

Brandes en Speksnijder beschikten beide over een aflopend contract dat niet verlengd gaat worden door de Amsterdammers. Boerhout, Chahid en Jermoumi hadden een cluboptie in het contract staan, maar zien deze door Ajax niet gelicht worden.

Brandes (20) is een verdedigende middenvelder, die op zevenjarige leeftijd de overstap maakte van AFC naar de jeugdopleiding van Ajax. Speksnijder (20) begon op achtjarige leeftijd in de jeugdopleiding van aartsrivaal Feyenoord, maar maakte in de zomer van 2019 de overstap naar Amsterdam.

De linksbenige rechtsbuiten was zes jaar actief als jeugdspeler van Ajax. Middenvelder Chahid (20) sloot zich op tienjarige leeftijd aan bij de Amsterdammers en vertrekt tien jaar later door de achterdeur transfervrij bij Ajax. Spits Boerhout (20) begon zijn carrière in de jeugdopleiding van sc Heerenveen en maakte vier seizoenen geleden de overstap naar Amsterdam.

Rechtsback Jermoumi (20) begon op tienjarige leeftijd in de jeugdopleiding van Sparta Rotterdam en sloot zich vijf jaar later aan bij Ajax. Jermoumi kwam in het verleden tot zeven interlands voor Marokko Onder 20 en zat ook bij de selectie van Marokko Onder 17 en Onder 23.

Ajax heeft ook goed nieuws te melden. Middenvelder Nassef Chourak (20) blijft langer bij de Godenzonen. De optie in het contract van Chourak is gelicht, waardoor hij nu vastligt tot 2026. Aanvaller Kayden Wolff (18) lijkt daarnaast zijn aflopende verbintenis met drie seizoenen te gaan verlengen.

De club is verder nog in gesprek met spits Skye Vink (18), Abdellah Ouazane (16) en Jeshurun Simeon (15). Het laatstgenoemde tweetal wordt gezien als grote talenten en spelen momenteel in Ajax Onder 17.