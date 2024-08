Ajax maakt ruimte vrij in salarishuis: Naci Ünüvar vertrekt

Naci Ünüvar gaat Ajax verlaten, zo verzekert Voetbal International woensdag. De Amsterdammers hebben een akkoord bereikt met RCD Espanyol over een huurtransfer tot het einde van het seizoen. Komend weekend worden de laatste plooien gladgestreken.

Een afscheid tussen Ünüvar en Ajax hangt al geruime tijd in de lucht. De buitenspeler werd jarenlang beschouwd als een van de grootste talenten van De Toekomst, maar wist die torenhoge verwachtingen nooit waar te maken.

Er volgden huurperiodes bij Trabzonspor en FC Twente, maar ook daar wist het jeugdproduct van Ajax geen onuitwisbare indruk achter te laten. Farioli maakte daarop tijdens de Open Dag bekend dat Ünüvar mocht uitkijken naar een nieuwe club.

Dinsdag meldde De Telegraaf al dat Espanyol had aangeklopt met belangstelling voor Ünüvar, al was het nog niet helemaal duidelijk welke concrete plannen los Pericos voor ogen hadden. Nu hebben de clubs dus een akkoord bereikt over een tijdelijke transfer. Bovendien is er een koopoptie opgenomen in het contract.

Vermoedelijk neemt Espanyol het volledige salaris over van de 21-jarige aanvaller, die in Amsterdam jaarlijks zo’n één miljoen euro opstrijkt. Ünüvar maakte direct na de bekendmaking van de interesse al duidelijk open te staan voor een tijdelijke overstap.

De 21-jarige Ünüvar maakte jarenlang deel uit van de jeugdopleiding van Ajax. Hij debuteerde in december 2019, namens Jong Ajax, in het betaald voetbal. Slechts een maand later volgde zijn debuut in de hoofdmacht.

De destijds zestienjarige buitenspeler, die ook als aanvallende middenvelder kan fungeren, scoorde in de met 7-0 gewonnen bekerwedstrijd tegen Spakenburg en werd daarmee de jongst scorende debutant ooit.