Ajax maakt halfjaarcijfers bekend: Amsterdammers lijden flink nettoverlies

Ajax heeft nettoverlies van 13,4 miljoen euro geleden over de eerste helft van het seizoen 2024/25, zo maken de Amsterdammers bekend. De rode cijfers zijn voornamelijk toe te schrijven aan een negatief saldo vergoedingssommen en een negatief operationeel resultaat.

De netto-omzet van Ajax steeg met 14,9 miljoen euro (18 procent) naar 96,8 miljoen euro. "Voornamelijk gedreven door hogere Europese premies als gevolg van de nieuwe UEFA-competitieopzet, toegenomen kaartverkoop, de commerciële groei in merchandise en partnerships en de verkoop van business seats en skyboxen", schrijft Ajax.

De kosten zijn boven de 100 miljoen euro uitgekomen. Het totaal bedraagt nu 100,6 miljoen euro, een stijging van vijf procent (5,9 miljoen euro). Dit resultaat is veroorzaakt door de hogere kosten van meer thuiswedstrijden en hogere salariskosten.

Alhoewel er een flinke verbetering te zien valt in het operationeel resultaat, namelijk 9 miljoen euro, is het resultaat op dat vlak negatief: 3,8 miljoen euro rood.

Her resultaat uit transfers van spelers bedraagt 5,6 miljoen euro. Dat positieve resultaat is mede mogelijk gemaakt door de transfers van Steven Bergwijn naar Ittihad Club, Gerónimo Rulli naar Olympique Marseille en Silvano Vos naar AC Milan. "Per december 2023 bedroeg het cumulatieve resultaat uit transfers € 74,8 miljoen", schrijft de club.

Vorig jaar rond deze periode schreef Ajax een nettowinst bij van 27,6 miljoen euro. Nu is dat behoorlijk anders met een nettoverlies van 13,4 miljoen euro. "Naar de huidige inzichten, mede ingegeven door het seizoenspatroon, verwacht Ajax voor seizoen 2024/2025 een negatief resultaat na belastingen", melden de Amsterdammers.

"Dit wordt veroorzaakt door het huidige kostenniveau in relatie tot deelname aan de UEFA Europa League enerzijds en het tot nu toe gerealiseerde transferresultaat anderzijds. Met het oog op duurzame financiële gezondheid zijn dit seizoen aanvullende structurele kostenverlagingen in gang gezet, die verder worden doorgevoerd."