Ajax-leiding onder vuur: ‘Ben ervan overtuigd dat Mislintat een oplichter is’

Vrijdag, 17 november 2023 om 08:26 • Jordi Tomasowa

De Vereniging voor Effectenbezitters (VEB) gaat vrijdag op de aandeelhoudersvergadering van Ajax de clubleiding van de Amsterdammers onder vuur nemen. VEB-directeur Gerben Everts stelt dat de ontslagen directeur voetbalzaken Sven Mislintat mogelijk heeft meegewerkt aan oplichting.

Everts vertegenwoordigt de belangen van aandeelhouders van Ajax. De directeur ziet met lede ogen toe hoe de club sportief en bestuurlijk twee roerige jaren achter de rug heeft. Met Alfred Schreuder, John Heitinga en Maurice Steijn werden er maar liefst drie trainers de laan uitgestuurd, terwijl er ook vele bestuurders vertrokken.

“In dat machtsvacuüm kon de inmiddels vertrokken Mislintat zijn gang gaan,” zegt VEB-directeur Everts tegenover Het Parool. “Op basis van de prijzen die Mislintat namens Ajax heeft betaald voor spelers van twijfelachtige kwaliteit, ben ik ervan overtuigd dat Mislintat een oplichter is.”

De directie en de Raad van Commissarissen van Ajax krijgen vrijdag tijdens de aandeelhoudersvergadering dan ook zeer kritische vragen voorgeschoteld. “Mijn voornaamste vraag is hoe diep Ajax het eigen onderzoek naar de gang van zaken in rondom Mislintat insteekt,” aldus Everts.

De club heeft KPMG en Nauta Dutilh opdracht gegeven voor zo’n onderzoek. “Maar worden daarbij wel alle transfers onderzocht? Werken alle betrokkenen bij Ajax volledig mee? Is het onderzoek wel verstrekkend genoeg?”, vraagt Everts zich hardop af.

Om aan te tonen dat Mislintat geld heeft weggesluisd, volstaat het volgens Everts niet om het vizier alleen op Ajax te richten. "Je moet ook onderzoek doen bij de clubs waarmee Ajax de transfers heeft gedaan. Zo kun je erachter komen of Ajax geld terug te vorderen heeft."

Als voorbeeld wordt de transfer van Chuba Akpom aangehaald. De Engelse aanvaller kwam afgelopen zomer voor twaalf miljoen euro over van Middlesbrough, maar volgens ingewijden heeft Ajax zeven miljoen euro te veel betaald. Dat bedrag zou zijn verdeeld onder belanghebbenden, maar behoort volgens de VEB toe aan Ajax.

Everts zegt dat alle bestuurders bij Ajax zich zorgen moeten maken om hun positie. “Iedereen die een vorm van verantwoordelijkheid draagt voor de huidige staat van Ajax moet zich afvragen of hij of zij wel geschikt is voor de functie.”