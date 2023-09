Ajax laat overbodige Owen Wijndal op huurbasis vertrekken

Dinsdag, 5 september 2023 om 07:57 • Wessel Antes • Laatste update: 11:10

Owen Wijndal vervolgt zijn carrière op huurbasis bij Royal Antwerp, zo meldt journalist Mike Verweij van De Telegraaf dinsdagochtend. Omdat de transfermarkt in België nog open is, kiest de 23-jarige vleugelverdediger nu alsnog voor een (tijdelijke) uittocht bij Ajax. Wijndal heeft in Amsterdam hevige concurrentie gekregen van Borna Sosa, Gastón Ávila en Anass Salah-Edinne, waardoor hij liever voor zijn kansen gaat bij de Champions League-deelnemer uit België.

Of Antwerp ook een optie tot koop heeft bedongen, is momenteel nog onbekend. Ajax kocht Wijndal vorige zomer voor 10 miljoen euro van AZ, maar in de Johan Cruijff ArenA wist hij nooit hetzelfde niveau te halen als in Alkmaar. In Amsterdam beschikt Wijndal nog over een contract tot medio 2027, waardoor hij volgende zomer weer zal terugkeren bij Ajax indien er geen koopoptie is opgenomen in het huurcontract. Transfermarkt schat de huidige marktwaarde van Wijndal in op zo’n 8 miljoen euro.

Wijndal, die voor Ajax tot dusver 32 keer in actie kwam, staat er nog altijd goed op bij Antwerp-trainer Mark van Bommel en technisch directeur Marc Overmars. Volgens Verweij heeft het duo er vertrouwen in dat Wijndal een meerwaarde kan zijn voor de club uit de Belgische havenstad. In Antwerpen voegt de linkspoot zich bij een Nederlandse enclave met onder meer Jurgen Ekkelenkamp, Gyrano Kerk en Vincent Janssen. Wijndal moet de concurrentiestrijd gaan winnen van negenvoudig Amerikaans international Sam Vines.

Wijndal kwam onder Maurice Steijn in de competitie pas 45 minuten in actie voor Ajax. Tijdens het gewonnen thuisduel met Heracles Almelo (4-1) kwam hij vlak voor tijd in het veld als vervanger van Salah-Eddine, terwijl hij een week later een helft meespeelde op bezoek bij Excelsior (2-2). Ajax versterkte zich afgelopen vrijdag op Deadline Day met Borna Sosa, die voor zo’n 8 miljoen euro overkwam van VfB Stuttgart. Door zijn komst werd de kans op speeltijd voor Wijndal nog kleiner. Bij Antwerp moet de linksback zijn carrière nieuw leven inblazen.