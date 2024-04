Ajax ‘hengelt’ naar negentienjarige middenvelder uit Keuken Kampioen Divisie

Ajax heeft de in afgelopen periode scouts naar Drenthe gestuurd. Zij kwamen daar om te kijken naar FC Emmen-middenvelder Jorn Hekkert, zo weet RTV Drenthe. De negentienjarige creatieveling is sinds de zomer van 2023 actief in de jeugdopleiding van de Keuken Kampioen Divisie-club en is niet van plan nu al te vertrekken.

Ajax is niet de enige club die hoopt zich te versterken met Hekkert. "Scouts vanuit heel Nederland komen voor hem naar De Oude Meerdijk en naar verluidt hengelen Ajax en ook FC Groningen al naar de aanvallende middenvelder", zo schrijft het Drentse medium.

De interesse van Ajax en Groningen lijkt tevergeefs. "Hekkert heeft zijn keuze al gemaakt. Hij blijft bij FC Emmen, bij de club die hem laat doen wat hij het liefste doet: bezig zijn met voetballen en zichzelf en anderen ontwikkelen."

De verwachting is dat de middenvelder binnenkort zijn handtekening zet onder een nieuwe verbintenis bij Emmen. Dit zal vermoedelijk 'binnen één of twee weken' gebeuren.

Hekkert kwam in de zomer van vorig jaar over uit de jeugdopleiding van Go Ahead Eagles. Daar 'liep het niet zo lekker met de hoofd opleidingen' en dus werd gekozen voor een transfer.

In de afgelopen weken trainde Hekkert mee met de hoofdmacht van Emmen. Hij zat al eenmaal bij de selectie van de enige profclub uit Drenthe. In het verloren thuisduel met MVV (1-3) bleef Hekkert negentig minuten op de bank.

Mogelijk maakt hij vrijdagavond zijn debuut in het betaald voetbal. Emmen neemt het buitenshuis op tegen Telstar en Hekkert zit waarschijnlijk wederom bij de selectie. Vooralsnog kwam hij alleen in actie namens het Onder 18- en Onder 21-elftal van de Emmenaren.

