Ajax heeft eindelijk beet en ziet Van der Vaart in voetsporen vader treden

Vrijdag, 1 september 2023 om 20:03 • Lars Capiau • Laatste update: 20:41

Ajax heeft Damian van der Vaart vastgelegd, zo meldt Voetbal International vrijdag. De zeventienjarige zoon van Van der Vaart komt voor een opleidingsvergoeding over van het Deense Esbjerg fB, waar hij nog een contract had tot eind 2023. De middenvelder zal zich spoedig melden bij de Amsterdammers, waar hij naar verwachting voor de Onder 18-ploeg zal uitkomen.

De Nederlandse recordkampioen probeerde al een tijdje de handtekening van Van der Vaart te bemachtigen, maar de Denen bemoeilijkten de overgang. Zij wilden namelijk een opleidingsvergoeding zien voor de pupil. De clubs zijn er nu echter uit. Van der Vaart senior sprak eerder ook al over 'gesteggel' tussen de clubs. "Ze ruiken geld", zei de oud-international onlangs bij Studio Voetbal.

Een akkoord tussen de Amsterdammers en Van der Vaart zelf werd al bereikt in juni. Hij sluit in eerste instantie aan bij de Onder 18. "Het is de droom van mijn zoon en geen project van mij”, liet Van der Vaart zich in juni al optekenen door De Telegraaf. Door de transferperikelen kwam Van der Vaart junior de afgelopen tijd weinig in actie namens Esbjerg, tot treurnis van zijn vader. "Ik baal ervan dat die jongen er een beetje de dupe van is. Dat doet mij verdriet."

Net als zijn vader is Damian een middenvelder, die bij voorkeur op de nummer tien-positie speelt. Een groot verschil is dat Rafael linksbenig was, terwijl Damian juist een beter rechterbeen heeft. Laatstgenoemde werd in maart 2022 voor het eerst opgeroepen voor Oranje Onder 16. Eerder speelde Damian ook al in de jeugd van SC Victoria Hamburg.