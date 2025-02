Ajax heeft beet en versterkt het keepersgilde met Braziliaanse routinier

Ajax heeft zich officieel versterkt met een nieuwe doelman. Matheus Lima Magalhães, voetbalnaam Matheus, komt op huurbasis over van SC Braga en is daarmee de opvolger van de naar Borussia Dortmund (uitgeleend aan FC Kopenhagen) vertrokken Diant Ramaj. De Amsterdammers maken ook bekend dat ze een optie tot koop hebben bedongen.

“Met Matheus halen we een zeer ervaren keeper binnen die er indien nodig direct kan staan", aldus technisch directeur van Ajax Alex Kroes. "Hij was toe aan een nieuwe uitdaging en met het vertrek van Diant Ramaj was er bij ons op die positie een plek vrijgekomen. We zijn blij dat we hem hebben kunnen huren met een optie tot koop. Zo zal hij niet alleen voor de korte termijn de vacante positie achter Remko Pasveer invullen, maar sluiten we een langer verblijf niet uit als het aan beide kanten prima bevalt."

Enkele dagen geleden werd via Duitse media bekend dat de kwakkelende Duitse grootmacht de eigen gelederen wilde versterken met de stand-in van Remko Pasveer bij Ajax. Maandagavond was die deal kogeltje rond: vijf miljoen euro werd overgemaakt door Dortmund.

In Amsterdam wenste men zich te versterken met een nieuwe sluitpost als gevolg van het vertrek van Ramaj. Francesco Farioli en co durfden het niet aan met een keepersgilde bestaande uit Pasveer en Jay Gorter.

Zodoende roerde Alex Kroes, technisch eindverantwoordelijke in de Johan Cruijff ArenA, zich op de transfermarkt. Hij kwam uit bij de 32-jarige Matheus, die al jaren het doel van Braga verdedigt.

In Portugal kwam de ervaren keeper in tienenhalf seizoen tot maar liefst 372 wedstrijden voor de club. De laatste vier duels van Braga stond de tien jaar jongere Tsjech Lukás Hornícek opeens onder de lat en dus was een vertrek van Matheus bespreekbaar.

Ajax huurt de 1,90 meter lange doelman voor een half jaar van de Portugese subtopper. Komende zomer zouden de Amsterdammers hem dus definitief kunnen overnemen van Braga, waar hij een contract heeft tot medio 2027.

Het is onduidelijk of Matheus onder Farioli de tweede of derde keus tussen de palen wordt. Het lijkt onwaarschijnlijk dat de Braziliaan halverwege het seizoen de basisplek van Pasveer inneemt.