Ajax handelt razendsnel na blessure Godts en heeft in duel met Feyenoord al nieuwe linksbuiten

Ajax is hard aan het werk om Oliver Edvardsen voor zondag binnen te hebben, zo meldt De Telegraaf donderdagavond. De 25-jarige linksbuiten van Go Ahead Eagles heeft met zijn club en met de Amsterdammers een akkoord op hoofdlijnen bereikt.

Er was donderdag plotseling haast gemoeid met het binnenhalen van Edvardsen, daar Mika Godts het veld al voor de rust van het Europa League-duel met Galatasaray huilend verliet. Hij kampt hoogstwaarschijnlijk met een hamstringblessure.

Ajax gaat de Noorse aanvaller voor een bedrag van circa drie miljoen euro inlijven. Edvardsen zet in de Johan Cruijff ArenA hoogstwaarschijnlijk een handtekening onder een verbintenis tot medio 2028 of medio 2029.

“Lukt het Ajax voor vrijdagmiddag 12.00 uur het papierwerk met Go Ahead Eagles én de linksbuiten in orde te maken, de speler medisch te keuren én hem bij de KNVB te registreren, dan kan hij zondag op de bank zitten”, weet De Telegraaf.

Edvardsen is bezig aan een ongekend goed seizoen in de Eredivisie. De Noorse aanvaller staat na zestien wedstrijden op negen doelpunten en vier assists. Zijn contract loopt aan het eind van het seizoen af, maar daarin zit een optie voor nog een seizoen.

Edvardsen moest trainer Francesco Farioli van breedte voorzien op de linksbuitenpositie, waar de Italiaan momenteel alleen de beschikking heeft over de talentvolle Godts. Door de blessure van laatstgenoemde is de komst van de Noor nog belangrijker geworden.



Ajax-td Alex Kroes, die tussen 2019 en 2022 medebestuurder en grootaandeelhouder was van de Deventenaren, is het goede seizoen van Edvardsen ook opgevallen en hij meldde zich in de slotfase van de transferwindow dus ook bij Kowet.