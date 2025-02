Ajax gaat na Steven Berghuis en Rayane Bounida nóg eens twee nieuwe contracten uitdelen

Pharell Nash en Mark Verkuijl gaan een (nieuw) contract tekenen bij Ajax, zo meldt Tim van Duijn namens Voetbal International. Eerstgenoemde (17) gaat zijn handtekening zetten onder een driejarige verbintenis, terwijl Verkuijl (19) voor ‘meerdere jaren’ zal bijtekenen.

Nash is een rechtsbenige linksbuiten met Ghanese roots. De viervoudig international van Oranje Onder 17 speelt sinds de zomer van 2015 voor Ajax, dat hem overnam van Ouderkerk. Nash was dit seizoen goed voor twaalf treffers en één assist in veertien wedstrijden namens Ajax Onder 17. In twaalf competitieduels droeg hij de aanvoerdersband.

Verkuijl is een defensieve middenvelder van Ajax Onder 19. Zijn oude contract liep deze zomer af, waardoor de Amsterdammers een transfervrij vertrek voorkomen. De in Ede geboren rechtspoot kwam dit seizoen tot dusver tot vijftien wedstrijden, waarvan elf in de Keuken Kampioen Divisie namens Jong Ajax.

Verkuijl wist nog geen doelpunt of assist te noteren. De spelmaker kwam in de zomer van 2014 over van DOVO uit Veenendaal.

Meerdere contractverlengingen

Ajax heeft dit seizoen meerdere nieuwe contracten uitgedeeld aan spelers uit de jeugdopleiding. Onder meer Sean Steur kon op een verbeterde verbintenis rekenen.

De Amsterdammers zijn ook akkoord met Rayane Bounida over een nieuw contract, zo meldde De Telegraaf vrijdagochtend. De jonge Belg gaat voor drie jaar verlengen, met de optie op nog een seizoen.

Bounida speelt sinds de zomer van 2022 voor Ajax, toen hij transfervrij werd overgenomen van Anderlecht. Destijds tekende hij voor jeugdbegrippen een zeer lucratief contract. Bounida wacht nog altijd op zijn debuut in de hoofdmacht.