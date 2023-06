Ajax gaat definitief niet verder met John Heitinga als hoofdtrainer

Donderdag, 1 juni 2023 om 15:07 • Guy Habets • Laatste update: 15:44

Ajax gaat niet verder met John Heitinga als hoofdtrainer, zo meldden De Telegraaf en Voetbal International en werd later bevestigd door de club. Het afscheid van de interim-coach was inmiddels geen verrassing meer, nadat Pier Eringa, de voorzitter van de Raad van Commissarissen, zich dinsdag versprak in een bijeenkomst met journalisten. Het is nog niet duidelijk of Ajax een andere rol voor Heitinga in gedachten heeft. Wellicht komt daar tijdens een persconferentie op donderdagmiddag meer duidelijkheid over.

Sven Mislintat, directeur voetbalzaken in de Johan Cruijff ArenA, heeft Heitinga donderdag laten weten dat de club voor een meer ervaren coach kiest. De Amsterdamse club spreekt wel haar dankbaarheid en waardering uit richting de voormalig verdediger, die er in een 'lastige periode voor koos om de club te helpen'. Ajax is dan ook van plan om Heitinga, mocht hij dat zelf ook willen, betrokken te houden bij de club.

Ajax has let John Heitinga know that the club will start its search for a new head coach for Ajax 1. Mislintat: ‘John got on board to help the club in a difficult time, and he did that full of dedication. We are very grateful for that.’ — AFC Ajax (@AFCAjax) June 1, 2023

Dinsdagochtend werd al officieel bekend dat Edwin van der Sar stopt als algemeen directeur van Ajax. De oud-keeper liet weten aan het eind van een dramatisch verlopen voetbalseizoen geen toekomst meer voor zichzelf te zien bij de Amsterdamse club. Het besluit van Van der Sar werd gerespecteerd door Eringa. “Wij wilden graag dat Edwin zou blijven, maar zijn besluit stond vast en wij hebben dat te respecteren. Het afgelopen seizoen is niet representatief voor de totale periode van Ajax onder zijn leiding. De club heeft heel veel successen meegemaakt, is enorm gegroeid en heeft ook internationaal aan aanzien gewonnen."

Heitinga zelf gaf zondag na het verloren Eredivisie-duel met FC Twente (3-1) aan in de loop van deze week duidelijkheid te krijgen over zijn toekomst bij Ajax. “Er gaat snel duidelijkheid komen, voor mij, voor de club, voor iedereen. We moeten verder”, vertelde Hetinga tegenover ESPN. “Ik ga het niet vastpinnen op een dag, want dan krijg je weer een explosie van de media. Als er duidelijkheid is, dan hoor je het wel. Ik heb nu al twee, drie keer gezegd dat er aankomende week duidelijkheid komt.”