Ajax-fans geven in minuut 87 bij 0-3 achterstand plots massaal applaus: 'Heel bijzonder'

Lasse Schöne beleefde zondag een bijzondere middag in de Johan Cruijff Arena. De routinier van NEC werd in de slotfase van het duel met Ajax (0-3) onder luid applaus het veld in gebracht voor zijn allerlaatste minuten op het heilige gras in Amsterdam. Na afloop stond de Deen ESPN te woord en blikte hij terug op een emotionele, maar ook sportief geslaagde middag.

“Zwaar? Nee hoor, ik heb maar vijf minuutjes gespeeld, dus dat viel wel mee”, grapte Schöne, die pas laat in de wedstrijd inviel. “Maar het was natuurlijk een beetje een dubbel gevoel vandaag. Ik zei vooraf al: als we nog iets willen deze competitie, dan moeten we hier winnen. En dat is gelukt.”

Volgens de 38-jarige middenvelder drukte de vroege nederlaag van Ajax eerder op de dag de thuisploeg nog verder in het nauw. “Dat duel om half drie heeft er waarschijnlijk wel wat extra druk op gezet. Je merkte gewoon dat Ajax hun dag niet had. Ze kwamen moeilijk tot kansen en speelden zonder echte overtuiging. Wij deden het naar mijn mening gewoon prima. Het is knap om hier met 0-3 te winnen.”

Schöne genoot van het moment dat hij werd ingebracht. De fans van Ajax lieten zich nog één keer horen voor de man die jarenlang het middenveld van de club sierde. “Dat was heel bijzonder."

"Ik weet dat ik hier altijd gewaardeerd ben, maar om zo’n warm onthaal te krijgen terwijl je met 0-3 voor staat als tegenstander, dat zegt wel wat. Het had ook anders kunnen lopen, dus ik waardeer dat echt enorm. Dit was mijn laatste keer op dit veld, en dan is het mooi om op zo’n manier afscheid te nemen.”

Met de overwinning houdt NEC zicht op een plek in de play-offs voor Europees voetbal. “We hebben nog twee wedstrijden. Als we die winnen, kunnen we nog iets moois bereiken.”

Voor Schöne zit zijn imposante carrière er na dit seizoen definitief op. “Ik weet het hele jaar al dat ik ermee ga stoppen. Dit is gewoon een mooie manier om afscheid te nemen. Ik heb er nog plezier in, maar het is ook goed zo. Ik kijk er ergens ook naar uit. Het is mooi geweest.”