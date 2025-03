Ajax-doelman Matheus openhartig over diep verdriet: 'Dit is voor mij het moment om dat te delen'

Ajax-doelman Matheus Lima Magalhães (33) gaat door een moeilijke periode. In een emotioneel interview met De Telegraaf vertelt de Braziliaan dat er onlangs kanker is geconstateerd bij zijn vader Ricardo.

Journalist Mike Verweij ging voor de ochtendkrant van zaterdag in gesprek met Matheus, achter wiens lach een droevig gezicht schuilt. Tijdens het interview raakte de ervaren goalie emotioneel.

Familiemens Matheus lucht zijn hart. “Ik ga door een moeilijke tijd, want bij mijn vader Ricardo is kanker geconstateerd en het is moeilijk om daarmee om te gaan.”

“God is met hem. En hopelijk kan hij snel bij me zijn. Mensen zien me vaak met een glimlach, maar weten niet wat er achter de schermen gebeurt. Dit is voor mij het moment om dat te delen. Het betreft schildklierkanker. Gelukkig kan mijn vader inmiddels weer praten”, aldus Matheus.

Matheus krijgt veel steun van zijn teamgenoten en trainer bij Ajax. Om die reden hoopt de routinier extra op een langer verblijf in Amsterdam. “Mijn vrouw Mabily helpt me met al mijn beslissingen en ik praat elke dag met haar over Ajax. Onze droom is hier te blijven en daar werk ik hard voor.”

Ajax huurt Matheus tot het einde van dit seizoen van SC Braga. Komende zomer heeft de Amsterdamse recordkampioen de optie om hem definitief over te nemen.

Matheus wil in ieder geval blijven. “Ik zeg tegen mezelf dat ik elke dag een leeuw moet doden. Ik doe alles om mijn droom waar te maken. Zaterdag ben ik jarig en als Ajax me koopt, dan zou dat het allermooiste cadeau zijn.”