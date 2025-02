Ajax bevestigt langverwachte contractverlenging van Bounida: 'We zijn er erg blij mee'

Ajax en Rayane Bounida hebben overeenstemming bereikt over een nieuw contract, zo bevestigen de Amsterdammers via de officiële kanalen. De nieuwe verbintenis van het Belgische toptalent loopt tot en met 30 juni 2028, met een optie tot verlenging met nog een jaar. Zijn oude contract liep tot medio 2025.

Bounida leek in januari even op weg naar de uitgang bij Ajax. De aanvallende middenvelder had aan het eind van het seizoen transfervrij kunnen vertrekken, maar kwam op het laatste moment alsnog tot een akkoord over een verlenging van zijn contract.

Op 9 december 2024 maakte hij zijn debuut in het betaalde voetbal tijdens de wedstrijd Jong Ajax – De Graafschap (2-0). Bounida is waanzinnig van start gegaan in de Keuken Kampioen Divisie. Hij speelde tot dusver acht wedstrijden voor de beloften, waarin hij vijf keer scoorde.

Marijn Beuker, directeur voetbal bij Ajax, is dolblij met de contractverlenging van de achttienjarige Bounida. "We zijn erg blij dat Rayane zijn contract bij Ajax heeft verlengd."

De gesprekken hebben behoorlijk lang geduurd, erkent Beuker. "Maar we zijn zeer tevreden dat Rayane gelooft in het sportieve plan dat we met elkaar hebben besproken en dat de overeenkomst past binnen de nieuwe realiteit van Ajax."

Bounida geldt als een van de grootste talenten van Ajax. "Rayane is met zijn fijne techniek, handelingen in de kleine ruimte en tweebenigheid een lust voor het oog. Met zijn spelintelligentie, creativiteit en slimme positionering staat hij symbool voor onze visie op talent. Rayane had in het begin een lastige periode in Amsterdam, waarin hij geduldig moest zijn en hard heeft moeten werken. De laatste maanden heeft hij wederom fantastische stappen gezet, die hem van Ajax O19 naar Jong Ajax en Ajax 1 hebben gebracht. We kijken uit naar zijn verdere ontwikkeling bij Ajax."