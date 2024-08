Ajax bereikt akkoord met Wout Weghorst, transfer 'kwestie van tijd'

Ajax heeft een mondeling akkoord bereikt met Wout Weghorst, zo meldt De Telegraaf dinsdagavond. Voor de 32-jarige spits uit Borne ligt een contract klaar voor twee seizoenen, tot medio 2026. Zodra Ajax ook akkoord is met Burnley kan Weghorst gekeurd worden.

Dat Ajax en Weghorst tot een akkoord komen is niet heel verrassend te noemen. De Amsterdammers zitten al een tijdje achter de handtekening van de spits aan. Struikelblok is echter dat er eerst verkocht moet worden in de Johan Cruijff ArenA.

Brian Brobbey en Chuba Akpom staan daarvoor in de etalage, maar beide spelers zijn nog altijd eigendom van Ajax. Het weerhoudt Ajax er niet van om op de achtergrond het papierwerk met Weghorst in orde te maken.

Bronnen rondom Burnley melden aan De Telegraaf dat een akkoord tussen beide clubs 'een kwestie van tijd' is. Zodra de deal definitief wordt afgerond kan Weghorst medisch gekeurd worden door Ajax. Dat kan snel gaan.

Het akkoord dat door technisch directeur Alex Kroes is gesloten valt samen met een andere deal. Ajax ziet Silvano Vos namelijk naar AC Milan vertrekken. De Amsterdammers krijgen slechts vijf miljoen euro voor de middenvelder (drie miljoen vast, twee miljoen aan bonussen).

Dat bedrag valt aanzienlijk lager uit dan gewenst, daar Ajax in eerste instantie de dubbele cijfers hoopte te halen met de verkoop van het talent. De club heeft wel een stevig doorverkooppercentage bedongen bij de onderhandelingen.

Voor Weghorst wordt Ajax zijn vierde club in Nederland, na eerdere dienstverbanden bij FC Emmen, Heracles Almelo en AZ. Ook speelde hij in de jeugd van Willem II. FC Twente dacht Weghorst te kunnen overtuigen voor een transfer, maar de Tukkers grijpen dus mis.