Ajax-aankoop geeft toe: ‘Ik had wat mentale problemen toen ik hier begon’

21 april 2023

Ahmetcan Kaplan heeft na zijn komst naar Ajax te maken gehad met mentale problemen. De centrumverdediger, die afgelopen zomer over werd genomen van Trabzonspor, liep in december een nieuwe, zware knieblessure op. In september werd de twintigjarige Turk ook al uitgeschakeld door knieproblemen. Voor Kaplan staat het huidige seizoen daardoor vooral in het teken van revalideren.

Kaplan kwam afgelopen zomer voor circa 9,5 miljoen euro over van Trabzonspor en speelde nog niet voor Ajax als Jong Ajax. De verdediger liep zijn eerste knieblessure op het bij het nationale elftal van Turkije. “Daarna heb ik twee maanden aan mijn herstel gewerkt”, zegt hij tegenover het clubkanaal van Ajax, maar op de training ging het weer mis. Om erger te voorkomen moest ik geopereerd worden.”

"Ik heb nog nooit zo'n grote blessure gehad", vervolgt Kaplan. "Mentaal is het heel zwaar, maar ik kom er uiteindelijk wel overheen. Ik woon nu alleen en had wat mentale problemen toen ik hier begon: in mijn eentje, in een vreemd land met een andere cultuur. Maar ik kan zeggen dat ik er nu gewend aan ben.”

Kaplan laat weten dat hij na zijn transfer naar Ajax direct goed werd opgevangen door zijn ploeggenoten. “Iedereen is erg vriendelijk, ik denk dat ik een goede band heb met het team. Sommige spelers kennen zelfs wat Turkse woorden. Berghuis kan een beetje Turks, want hij heeft Turkse vrienden. Davy Klaassen en Kenneth Taylor kunnen het ook.”