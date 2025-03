AD onthult mening Ajax-directie over bizarre keuze Francesco Farioli: ‘Zij vinden dit volkomen…’

Na afloop van de Europese uitschakeling van Ajax is er eigenlijk maar één man het onderwerp van gesprek. Francesco Farioli zorgde voor verbazing alom door in de return tegen Eintracht Frankfurt een B-elftal het veld in te sturen. Daarmee gooide hij voor dat de wedstrijd überhaupt begonnen was de handdoek in de ring, zagen ook de ochtendkranten.

“Met een beschamende vertoning nam Ajax afscheid van de Europa League”, zo begint Willem Vissers in de Volkskrant. “De kans op de kwartfinales gewoon weggegeven, door een veel te lichte opstelling tegen Eintracht Frankfurt. Het werd 4-1. Achttien wedstrijden trok circus Ajax bekijks in Europa. En dan nu, aangekomen in Frankfurt, werd de volledige afgang beleefd.”

“Ajax had de UEFA beter kunnen vragen het duel schriftelijk af te doen, in plaats van de Braziliaan Matheus speelgerechtigd te krijgen”, is Vissers bikkelhard. “Alsof Toneelgroep Amsterdam een groepje getalenteerde studenten laat opdraven voor een belangrijk stuk. Alsof de leukste oom van de dorpskroeg opeens in Carré mag optreden. Dat was Ajax.”

Valentijn Driessen maakte het in zijn column in De Telegraaf nog bonter door te stellen dat Farioli bij Ajax dezelfde privileges krijgt als voormalig technisch directeur Sven Mislintat. “Hij bracht Ajax financieel en sportief aan de rand van de afgrond. Een jaar later krijgt de volgende voorbijganger carte blanche van de nieuwe beleidsbepalers. Alsof de club niets heeft geleerd van het verleden.”

Ook Johan Inan is namens het Algemeen Dagblad kritisch op de keuzes van Farioli. “De formatie van Farioli tegen Eintracht Frankfurt had alles weg van een wapperende witte vlag. Zo rolde Ajax de rode loper naar de kwartfinale uit voor de Europa League-winnaar van 2022.”

Inan vraagt zich hardop af of Farioli het wel kan maken om zich zo te vertonen in Europa. “De grote criticaster kan zich, zelfs na een rampseizoen, afvragen of Ajax dan nog wel Ajax is. De supporters? Een deel wenste na de moeizame zeges op Almere City en PEC Zwolle (0-1) al dat Farioli vol ging voor het bewaken van de acht punten voorsprong in de Eredivisie. De directie? Die vindt de keuze van de Italiaan gezien de belangen volkomen terecht.”

Zondag krijgt Ajax dus de gelegenheid om zich tegen AZ in de Eredivisie te herpakken. Om 16.45 uur wordt er afgetrapt in de Johan Cruijff ArenA. Vermoedelijk gooit Farioli zijn elftal ten opzichte van de wedstrijd in Frankfurt weer volledig om.