AD noemt 4 Oranje-internationals die Koeman tijdens stage moeten overtuigen

Oranje begint maandag met een trainingsstage aan de voorbereiding op het EK in Duitsland. Bondscoach Ronald Koeman nam dertig spelers op in zijn voorlopige selectie, woensdag vallen er nog vier Oranje-internationals af. Maarten Wijffels, journalist van het Algemeen Dagblad, verwacht dat het voor bepaalde namen spannende dagen worden.

Achttien van de dertig internationals checken maandag in Zeist in bij Hotel Woudschoten. Het gaat om spelers voor wie het seizoen bij hun al een week voorbij is. Memphis Depay sluit dinsdag als negentiende aan, aangezien hij zaterdag niet in actie kwam met Atlético Madrid op bezoek bij Real Sociedad.

De oefenstage duurt drie dagen. Naast vier veldspelers zal er ook nog een doelman afvallen. Volgens Wijffels is de kans groot dat de meeste afvallers uit deze stagegroep komen. De journalist noemt Steven Bergwijn (Ajax), Ryan Gravenberch (Liverpool), Nick Olij (Sparta) en Quinten Timber (Feyenoord) als spelers die ‘op de wip zitten’.

Van Gravenberch was al duidelijk dat hij afhankelijk is van de beschikbaarheid van Marten de Roon en Frenkie de Jong, die momenteel beiden nog geblesseerd zijn. Als zij uiteindelijk niet fit genoeg blijken om deel te nemen aan het EK, dan maakt Gravenberch volgens Koeman kans.

Ook de naam van Nick Olij lijkt niet geheel onlogisch. Bart Verbruggen en Mark Flekken kregen de afgelopen interlandperiodes kansen van de bondscoach en maakten een goede indruk. Met de terugkeer van een fitte Justin Bijlow moet Koeman dus nog een knoop doorhakken.

Bergwijn kan terugkijken op een moeizaam seizoen met Ajax, individueel en als ploeg. In het Nederlands elftal heeft de 26-jarige aanvaller zijn waarde echter met enige regelmaat bewezen. Quinten Timber maakte in maart zijn debuut voor Oranje en hoopt ondanks de serieuze concurrentiestrijd op het middenveld een plek in de definitieve selectie van Koeman te bemachtigen.

Op zaterdag 1 juni komt de voltallige EK-selectie bij elkaar. Bij die sessie stromen spelers in zoals Georginio Wijnaldum, Denzel Dumfries, Stefan de Vrij en Daley Blind. Alleen Ian Maatsen en Donyell Malen (Champions League-finale met Borussia Dortmund) en Tijjani Reijnders (trip naar Australië met AC Milan ontbreken dan nog. Teun Koopmeiners moet mogelijk ook een uitgesteld competitieduel met Atalanta spelen, maar krijgt mogelijk vrijaf.

