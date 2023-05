AC Milan wint mede dankzij hattrick Giroud met speels gemak van Sampdoria

Zaterdag, 20 mei 2023 om 22:35 • Jonathan van Haaster

AC Milan heeft zich uitstekend hersteld van de uitschakeling in de halve finale van de Champions League tegen Internazionale. De ploeg van trainer Stefano Pioli maakte binnen het half uur al drie treffers en won uiteindelijk met 5-1 van Sampdoria. Olivier Giroud was goed voor een hattrick, terwijl ook Rafael Leão en Brahim Díaz op het scorebord verscheen. Laatstgenoemde was bovendien goed voor twee assists. Dankzij de zege staan i Rossoneri vijfde en maken ze nog altijd kans op een Champions League-ticket. Concurrenten Lazio, Inter en met name Juventus hebben echter betere papieren.

Aan de kant van Milan waren er geen verrassingen waar te nemen. Dat hield in dat Junior Messias, Díaz en Leão voor de aanvoer richting spits Giroud moesten zorgen. Sandro Tonali vertolkte net als Rade Krunic de rol van controlerende middenvelder. Laatstgenoemde nam de plek in van de zwaar geblesseerde Ismaël Bennacer. Simon Kjaer nam plaats op de bank en zag Fikayo Tomori en Malick Thiaw het hart van de verdediging vormen. Aan de kant van het reeds gedegradeerde Sampdoria maakte Bram Nuytinck deel uit van de driemansdefensie. Sam Lammers moest het doen met een plek op de bank en zag de veertigjarige Fabio Quagliarella de voorkeur in de spits krijgen. De routinier vormde een koppel met Manolo Gabbiadini.

Leão opent de score ??

Natuurlijk weer de Portugees met een prima aanval ????#ZiggoSport #LaLiga #MilanSamp pic.twitter.com/hOpBS5k9Lf — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 20, 2023

Milan werd midweeks kansloos uitgeschakeld in de Champions League tegen Internazionale en had dus wat goed te maken. Dat was terug te zien op het veld, want binnen het halfuur scoorden de Milanezen driemaal. In de negende keer was het voor de eerste keer raak, toen Díaz een uitstekende bal in huis had op Leão. Laatstgenoemde kreeg een reuzenkans die hij niet liet liggen: 1-0.

Sampdoria vecht ?????????? ??

Zo makkelijk laten ze het niet gebeuren, Quagliarella schiet hem erin na een geweldige actie van Zanoli ??#ZiggoSport #LaLiga #MilanSamp pic.twitter.com/n115DaEoad — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 20, 2023

Sampdoria kwam echter onverwacht op gelijke hoogte en dat was voor een groot deel te danken aan Alessandro Zanoli. De verdediger zette knap door en gaf af op Quagliarella, die liet zien nog altijd over een neusje voor de goal te beschikken: 1-1. Drie minuten later stond het alweer 2-1 en opnieuw was Díaz de man van de assist. Zijn voorzet belandde bij de tweede paal, waar Giroud binnenknikte: 2-1. Nog voor rust werd het 3-1. Leão kapte in de zestien en werd hard onderuitgehaald door Koray Günter, waarna de strafschop werd benut door Giroud.

Daar is gelijk het ???????????????? van Milan! ??

Met 2 snelle goals duwen ze Sampdoria terug! ??#ZiggoSport #SerieA #MilanSamp pic.twitter.com/0AqRDKFWuQ — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 20, 2023

Ook na rust was er geen vuiltje aan de lucht voor Milan. De overwinning kwam nooit in gevaar en de thuisploeg voetbalde regelmatig met speels gemak door de defensie van Sampdoria heen. Zo ook na een uur spelen, toen Leão Tonali wegstak. De ruimtes waren enorm, waardoor Díaz zijn uitstekende wedstrijd bekroonde met een intikker op aangeven van Tonali: 4-1. Vijf minuten later maakte Giroud zijn hattrick. Dit keer gaf Leão voor op Giroud, die de baas was over Nuytinck en van dichtbij kon binnentikken: 5-1. De wedstrijd werd in het slot professioneel uitgespeeld, waarna de arbiter na precies negentig minuten affloot.

Je knippert even met je ogen en Milan heeft er weer twee doelpunten bij... Hoeveel gaan ze nog scoren? ??#ZiggoSport #SerieA #MilanSamp pic.twitter.com/HG4txOgpdT — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 20, 2023