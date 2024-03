AC Milan weet na matige wedstrijd en curieuze rode kaart toch te winnen in Rome

AC Milan heeft na een ronduit slecht optreden alsnog de volle buit weten te pakken tegen Lazio (0-1). Invaller Noah Okafor was vlak voor tijd het goudhaantje voor i Rossoneri, die dankzij de zege steviger derde staan en Juventus, dat nog een duel tegoed heeft, tot op één punt naderen. Lazio lijdt een zeer dure nederlaag met het oog op een plek bij de eerste vier.

Bij Lazio zat clubtopscorer Ciro Immobile op de bank. Zijn plek in de punt van de aanval werd ingenomen door Taty Castellanos. Tijjani Reijnders zat bij Milan andermaal op de bank. Trainer Stefano Pioli gaf de voorkeur aan Yacine Adli, die met Ismaël Bennacer het blok op het middenveld vormde. Olivier Giroud was de spits van dienst. De Fransman werd geflankeerd door Christian Pulisic (rechts) en Rafael Leão (links).

Lazio had in de achtste minuut eigenlijk op een 1-0 voorsprong móéten komen. Een hoekschop werd door Felipe Anderson doorgekopt tot bij de tweede paal, waar Matías Vecino van zeer dichtbij tot zijn eigen ongeloof naast schoot. Lazio dacht niet veel later aan een strafschop, nadat Mike Maignan Castellanos op ongelukkige wijze onderuithaalde. Het was voor arbiter Marco Di Bello en de VAR echter niet genoeg, ondanks dat de bal niet in de buurt was.

Milan viel in aanvallend opzicht tegen, terwijl Lazio de weg naar Maignan bleef zoeken. De verdediging van Milan stond echter net sterk genoeg. Lazio maakte voorin bovendien niet altijd de juiste keuzes. Er viel in het restant van de eerste helft weinig te beleven in Stadio Olimpico. Milan begon iets meer aan te zetten, maar speelde verre van overtuigend.

Illustratief voor het matige spel van Milan was een vrije trap van Theo Hernández, die een ploeggenoot wilde bereiken. Zijn indraaiende vrije trap was echter veel te hard voor alles en iedereen. Het leidde tot enkele ontevreden blikken over en weer. Leão pepte zijn teamgenoten op in een poging de knop om te zetten. Veel leverde dat eerst niet op. Zo raakte Giroud de bal totaal verkeerd uit een hoekschop, waarmee een redelijke kans verloren ging.

Toch kreeg Milan een enorme boost, nadat Luca Pellegrini zijn tweede gele kaart kreeg. De linksback wilde de bal uit laten rollen, om zo gelegenheid te geven tot een blessurebehandeling bij een teamgenoot. Pulisic wenste daar echter niet aan mee te werken en snoepte de bal af van Pellegrini, die aan het shirt van de Amerikaan hing en daarvoor zijn tweede gele kaart kreeg.

Milan bleef matig, maar dacht een kwartier voor het einde van de reguliere speeltijd wel op voorsprong te komen. Op aangeven van invaller Reijnders schoot Leão binnen en na uitgebreide feestvieringen werd de treffer alsnog afgekeurd, wegens buitenspel. De bevrijdende treffer viel alsnog voor Milan. Leão stuitte eerst nog op Ivan Provedel, die vervolgens niet genoeg zijn hand achter de rebound van Okafor kon zetten: 0-1.

Lazio kreeg nog de kans om gelijk te maken, ware het niet dat uitgerekend Immobile de bal totaal verkeerd raakte in kansrijke positie. In blessuretijd kreeg ook Matteo Guendouzi nog zijn tweede gele kaart, nadat hij uit frustratie wat wild om zich heen sloeg nadat er aan zijn shirt werd gehangen.

