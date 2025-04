AC Milan-keeper Mike Maignan mag het ziekenhuis zaterdag verlaten na hele nare botsing met Álex Jiménez

Mike Maignan heeft de nacht van vrijdag op zaterdag in een ziekenhuis doorgebracht nadat hij vrijdagavond in botsing kwam met Álex Jiménez tijdens Udinese – AC Milan (0-4). De 29-jarige doelman mag zaterdag weer naar huis. De testresultaten zagen er goed uit, melden verschillende Italiaanse media.

Na rust werd Milan opgeschrikt door een fikse botsing tussen Maignan en verdediger Jiménez. Maignan was bij kennis na de botsing, maar had zichtbaar veel pijn. De doelman werd per brancard van het veld gedragen en direct naar een ziekenhuis gebracht.

Tammy Abraham bad op het veld voor de geblesseerde doelman, die werd vervangen door Marco Sportiello. Jiménez speelde nog zo’n twintig minuten door voordat hij werd gewisseld voor Riccardo Sottil.

“Gelukkig gaat het goed met Mike”, vertelde Matteo Gabbia direct na de wedstrijd. “We vroegen de dokter allemaal hoe het met hem ging en hij verzekerde ons dat hij in het ziekenhuis is voor tests, maar dat het naar omstandigheden goed met hem gaat. Het is een geweldige aanvoerder.”

Maignan verliet het veld onder applaus van de Udinese-supporters. Milan-trainer Sergio Conceição waardeerde dat gebaar. “Je kan spelers uitfluiten, maar als er zoiets serieus als dit gebeurt en de fans gaan dan applaudisseren... Dat heb ik nog nooit eerder meegemaakt.”

Hoelang de Franse doelman moet toekijken is nog niet bekend. De Italianen spelen volgende week zondag tegen Atalanta. De ploeg van Conceição bezet momenteel de negende plaats in de Serie A, zes punten onder Bologna op plek vier, dat aan het einde van het seizoen recht geeft op Champions League-voetbal. Bologna heeft wel een wedstrijd minder gespeeld.