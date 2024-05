AC Milan geeft zege in afscheidsduel Giroud en Pioli in slotfase helemaal weg

AC Milan is er niet in geslaagd de afscheidswedstrijd van trainer Stefano Pioli en spits Olivier Giroud te winnen. Mede dankzij een treffer van de Franse veteraan leidde Milan tot vlak voor tijd met 3-1, maar na zijn publiekswissel ging het toch nog mis tegen hekkensluiter Salernitana: 3-3. Milan eindigt het seizoen met een tweede plaats in de Serie A.

Aan de kant van Milan kreeg Tijjani Reijnders een basisplaats op het middenveld, waar hij een koppeltje vormde met Alessandro Florenzi. Ismaël Bennacer kwam op de 10-positie terecht en moest samen met Rafael Leão, Christian Pulisic en Giroud voor de treffers zorgen. De veertigjarige Antonio Mirante stond op doel bij afwezigheid van de geblesseerde Mike Maignan.

De Milan-spelers hadden vooraf een fraaie verrassing in huis voor Pioli. De oefenmeester dacht dat de zijn spelers zich zouden opstellen voor de aftrap, maar in plaats daarvan omsingelden de spelers hun trainer. Een groot applaus volgde van de spelers en ook de supporters deden mee toen zij begrepen wat er gaande was.

Milan opende de score in de 22ste minuut en daar had Salernitana-doelman Vincenzo Fiorillo een enorm aandeel in. De Italiaan verkeek zich totaal op een dieptepass van Reijnders en liet de bal uit z’n handen glippen. Leão pikte de bal op en had alle tijd en ruimte om een ‘gratis’ doelpunt te maken: 1-0.

De 2-0 viel nog voor het halfuur. Florenzi zette voor uit een hoekschop en bereikte Giroud. De Fransman, die naar de Major League Soccer vertrekt, won het duel van zijn directe tegenstander en schoot met een acrobatische beweging raak. Milan toonde geen genade en dacht via Theo Hernández op 3-0 te komen, ware het niet dat Leão, de man van de assist, buitenspel bleek te hebben gestaan.

Halverwege de tweede helft kwam Salernitana plots terug in de wedstrijd, toen Nwankwo Simy in alle vrijheid mocht binnenkoppen. Die treffer leek Milan niet te deren, daar de marge van twee doelpunten verschil weer hersteld werd in minuut 77. Davide Calabria scoorde eveneens met het hoofd, op aangeven van Pulisic.

Giroud werd vijf minuten voor tijd een fraaie publiekswissel gegund. In de absolute slotfase wist Salernitana toch nog een uiterst knap resultaat neer te zetten. Allereerst maakte Junior Sambia de 3-2, door sneller te reageren dan Mirante. Een minuut voor het einde van de reguliere speeltijd schoot Simy de 3-3 binnen, waarmee Milan het seizoen toch nog enigszins in mineur afsluit.

