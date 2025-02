Aad de Mos ziet ontbrekend ‘genie’ bij PSV: ‘Zolang hij er niet is, ga je punten verliezen’

Aad de Mos analyseert bij Goedemorgen Eredivisie op ESPN de situatie van PSV. Volgens de analist ontbreekt het genie van PSV, waardoor de Eindhovenaren punten verspelen. Ook wijst De Mos op twee andere belangrijke namen die ten opzichte van vorig seizoen ontbreken.

Hans Kraay Junior ziet Jerdy Schouten worstelen. “Schouten is zo’n fijne voetballer. Hij is één van de weinige die je kan aanspelen in de dekking. Hij kan goed opendraaien. Maar hij heeft het de laatste tijd niet”, zo begint de analist.

De Mos haakt in. “Volgens mij ligt het ergens anders aan Hans. PSV speelt alle thuiswedstrijden de laatste weken in een 4-2-4. Til zit altijd naast De Jong. Daardoor kunnen Veerman en Schouten de bal niet kwijt.”

De voormalig trainer van PSV laat vervolgens weten dat het genie van PSV ontbreekt. “Tillman is een genie. Hij was het grootste schaakstuk. Hij wist in de eindfase alles aan elkaar te breien, want nu verlies je veel meer ballen. Dat komt ook doordat Schouten niet fit is en Veerman niet top is.”

“De grote conclusie is dat je twee mensen mist waar niet over gesproken wordt”, stelt De Mos. “Teze heeft Bakayoko groot gemaakt met zijn loopacties en goede voorzetten op De Jong. Ook een schaakstuk dat wegvalt, is Dest.”

“Tillman is voor mij het genie. En als je het genie mist in de eindfase… Hij heeft ook Schouten en Veerman beter gemaakt in hun doen en laten”, vindt de 77-jarige Hagenees.

Hans Kraay is het niet eens met De Mos. “Maar Aad, het wegvallen van Tillman dat heeft toch niets te maken met dat Schouten de ballen inlevert? Schouten raakt de ballen kwijt van de centrale die hem aanspelen, dat heeft niets met Tillman te maken”, steekt hij van wal.

“Tuurlijk wel. Schouten was gewend dat Malik het stationnetje was dat voor hem speelde”, analyseert de voormalig trainer. “Nu hebben we geen stationnetje, dus wat gaat hij doen: buitenkant rechts terugspelen. Dat moet hij wel, want hij wordt kort gedekt. Tillman is het genie, het schaakstuk van PSV. Zolang hij niet terug is ga je punten verliezen als PSV zijnde. Tillman is genie”, concludeert De Mos.