Waar je RFS - Ajax kunt kijken: TV uitzending, online livestream, aanvangstijdstip en recente vorm van beide teams

Een overzicht waar je het duel tussen RFS en Ajax kunt kijken, met daarnaast het laatste teamnieuws

Ajax zal met gemengde gevoelens terugkijken op de eerste weken van 2025. In de Eredivisie werd met overwinningen op RKC en Heerenveen weliswaar goede zaken gedaan, maar de Amsterdammers werden uitgeschakeld door AZ in de KNVB Beker.

Deze donderdag komt Ajax in actie in de Europa League en wacht een uitwedstrijd naar het Letse RFS. Ajax staat momenteel op plek 11 in de stand en een zege zou een flinke stap in de goede richting betekenen met het oog op rechtstreekse kwalificatie voor de volgende ronde. RFS bevindt zich in de onderste regionen met slechts twee punten uit zes wedstrijden, maar wist het in een eerder stadium Anderlecht en Galatasaray lastig te maken.

Een makkie zal het dan ook niet worden voor de mannen van Francesco Farioli. Voetbalzone geeft je hier het ultieme overzicht van alles wat je moet weten over de wedstrijd, inclusief alle informatie over TV uitzendingen en online streams.

A anvangstijdstip RFS - Ajax

Datum: 23 januari 2025 Aftrap: 21:00 uur Locatie: Daugava Stadium

Uitzending RFS - Ajax: TV kanaal en online livestream s

De belangrijke Europa League wedstrijd is te zien op Ziggo Sport en exclusief te vinden op kanaal 14 bij Ziggo.

Liever online kijken? Dat kan! Je kan de wedstrijd hier volgen via Ziggo GO.

Of geef je toch gewoon de voorkeur aan live meepraten op Voetbalzone? Dat is hier mogelijk!

Team nieuws & selecties

Blessures en schorsingen RFS

Aanvaller Ismael Diomande is nog altijd niet beschikbaar vanwege een zware knieblessure, terwijl Martins Kigurs nog herstellende is van een operatie in november.

Selectie RFS 2024/25

Positie Spelers Keepers: Steinbors, Vilkovs, Ondoa Verdedigers: Balodis, Stuglis, Savalnieks, Prenga, Mares, Lipuscek Middenvelders: Odisharia, Zelenkovs, Ikaunieks, Emerson, Panic, Marhiev, Rasid Njie, Kigurs, Silagadze Aanvallers: Osuagwu, Ndjiki, Kouadio, Lemajic

Blessures en schorsingen Ajax

Jorrel Hato is geschorst en moet van de zijkant toekijken.

Links-back Owen Wijndal had daar wellicht van kunnen profiteren, maar ook hij is niet beschikbaar door blessureleed.

Davy Klaassen is echter niet beschikbaar aangezien hij niet is ingeschreven voor de Europa League, terwijl Devyne Rensch afwezig is om zijn transfer naar Roma af te ronden.

Europa League selectie Ajax 2024/25

Positie Spelers Keepers: Pasveer, Ramaj, Gorter, Setford Verdedigers: Gaaei, Hato, Wijndal, Kaplan, Baas, Rugani, Mokio, Janse, Sutalo, Verschuren, Bouwman, Ugwu, Jetten, Alders, Jermoumi Middenvelders: Henderson, Taylor, Mannsverk, Van den Boomen, Fitz-Jim, Tahirovic, Hlynsson, Brandes, Speksnijder, Verkuijl, Chahid, Chourak Aanvallers: Brobbey, Akpom, Godts, Rijkhoff, Traore, Berghuis, Weghorst, Van Axel Dongen, Rasmussen, Banel, Faberski, Kalokoh, Boerhout, Konadu, Wolff, Vink

Recente vorm RFS

Datum Wedstrijden Competitie 18-01-2025 Zalgiris 0-1 RFS Vriendschappelijk 15-01- 2025 RFS 1-2 Kalju Vriendschappelijk 11-01- 2025 RFS 7-0 Super Nova Vriendschappelijk

Recente vorm Ajax

Datum Wedstrijden Competitie 19-01- 2025 Heerenveen 0-2 Ajax Eredivisie 14-01- 2025 AZ 2-0 Ajax KNVB Beker 11-01- 2025 Ajax 2-1 RKC Eredivisie

Handige links