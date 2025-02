36-jarige publiekslieveling Willian keert plotseling terug in de Premier League

Willian, voormalig international van Brazilië, maakt het seizoen af bij Fulham. Dat communiceert de huidige nummer negen van de Premier League donderdag via de officiële kanalen.

De 36-jarige aanvaller heeft tot het einde van dit seizoen getekend bij Fulham. William speelde in het afgelopen half jaar voor Olympiakos, waar zijn contract begin januari ontbonden werd.

De Griekse topclub nam Willian afgelopen zomer transfervrij over van Fulham, maar na vijf maanden is hij alweer terug op Craven Cottage. Namens Olympiakos fungeerde hij eenmaal als aangever in elf wedstrijden.

Willian gaat bij Fulham spelen met rugnummer 22. Hij is blij om terug te zijn in Londen. “Ik denk dat het een geweldige kans is om weer voor Fulham te spelen en ik ben volledig gemotiveerd om het veld op te gaan.”

Fulham-directeur Tony Khan legt uit waarom de club opnieuw met Willian in zee gaat. “Hij heeft een grote impact gehad tijdens zijn eerste periode bij de club en was enthousiast om terug te komen.”

“Onze supporters en iedereen bij de club zijn erg blij dat hij zich voor de rest van het seizoen bij ons heeft aangesloten”, aldus Khan.

De zeventigvoudig Braziliaans international kwam tijdens zijn eerste periode 67 keer in actie namens Fulham. Daarin was Willian goed voor 10 doelpunten en 7 assists.