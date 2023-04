Jan van Halst legt uit waarom hij voetbalcommissaris bij Ajax wordt

Zaterdag, 8 april 2023 om 11:45 • Jordi Tomasowa

Jan van Halst wordt de nieuwe commissaris technische zaken bij Ajax. Bij Ziggo Sport gaf de voormalig speler van Ajax vrijdagavond aan uit te kijken naar zijn nieuwe functie. Van Halst wordt voor drieënhalf jaar aangesteld als lid van de rvc. De Amsterdammers hoopten aanvankelijk dat Danny Blind zijn oude functie weer op had willen pakken na zijn assistent-bondscoachschap, maar kregen een volmondig 'nee' te horen. Ajax schakelde daarom door naar Van Halst.

“Het is zeker geen fulltime baan”, gaf Van Halst aan. “Het is meer een verlengde van wat ik doordeweeks doe, het coachen en bevragen van mensen. Dat wordt nu ook verwacht, maar wel op afstand. De afstand van de voetbalwereld spreekt me ook het meeste aan. Ik heb eerder management- en directiefuncties bij FC Twente gehad. Soms ging dat heel goed, maar de laatste periode was minder leuk. Zoiets trok me ook niet meer, maar zo op afstand iets proberen toe te voegen spreekt me wel aan.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“En bij Ajax heb ik als voetballer een fijne tijd gehad, hoewel ik ook een tijd in kleedkamer 2 heb gezeten”, vervolgde Van Halst. “De mensen die me opvingen, gaven me een goed gevoel en dat is me altijd bijgebleven. De directie en alle medewerkers bij Ajax moeten al het werk doen, de taak van de rvc is het houden van toezicht. Ik heb met de rvc gesproken en vervolgens met de directie en de ondernemingsraad en de bestuursraad. Daar hield ik een goed gevoel aan over.”

Met Van Halsts aanstelling wordt er zo gehoor gegeven aan de woorden van John Heitinga. De trainer van Ajax eiste woensdag op een online persconferentie duidelijkheid over onder meer de invulling van de voetbaltechnische sleutelposities binnen de club. Van Halst liet weten niet meer bij praatprogramma’s aan te zullen schuiven, maar wel als analist actief te blijven bij Ziggo Sport.