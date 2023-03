Fenerbahçe wint in de slotfase en profiteert van nederlaag Galatasaray

Zondag, 19 maart 2023 om 19:12 • Jonathan van Haaster

Fenerbahçe heeft nieuw leven in de Turkse titelstrijd geblazen. De ploeg van trainer Jorge Jesus, die in de tweede helft rood kreeg wegens aanmerkingen op de leiding, won met 1-3. Enner Valencia bewees andermaal zijn waarde met een dubbelslag, terwijl Emre Mor het duel in blessuretijd in het slot gooide. Koploper Galatasaray, dat vrijdag met 2-1 verloor bij Konyaspor, ziet dat het gat met Fenerbahçe is verkleind tot zes punten.

Alanyaspor, waar Leroy Fer wegens een schorsing ontbrak, kende een droomstart. In de vierde minuut bracht Ivan Cavaleiro de bal vanaf de linkerkant panklaar bij Efthymios Koulouris, die alleen nog maar hoefde binnen te tikken: 1-0. Na ruim een kwartier werden de problemen voor Fenerbahçe groter, daar Jayden Oosterwolde geblesseerd naar de kant moest. De bezoekers kwamen via een kopbal van Valencia dicht bij de gelijkmaker, maar de kopbal van de Ecuadoraan trof geen doel. Ogenblikken later bracht Irfan Can Kahveci de bal bij Diego Rossi, die zijn treffer afgekeurd zag worden wegens buitenspel. Vlak voor rust bracht Kahveci de bal bij Valencia, wiens schot gekeerd werd. De thuisploeg was in blessuretijd nog gevaarlijk via een kopbal van Furkan Bayir, die stuitte op doelman Altay Bayindir.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Jesus besloot in de rust liefst driemaal te wisselen. De Portugees zag hoe Mor de eerste serieuze mogelijkheid van de tweede helft kreeg. Zijn schot kon echter worden gepakt door Rúnar Rúnarsson. Fenerbahçe bleef aandringen en kreeg na ruim een uur spelen een strafschop. Bright Osayi-Samuel werd gevloerd door Joher Rassoul en het buitenkansje werd benut door Valencia: 1-1. Minuten later werd Jesus van het veld gestuurd na aanmerkingen op de leiding van arbiter Mete Kalkavan. Koulouris probeerde aan de andere kant om Alanyaspor weer op voorsprong te schieten, maar zijn poging ging naast. In de slotfase wist Fenerbahçe alsnog de overwinning naar zich toe te trekken. De ploeg uit Istanbul kreeg een tweede strafschop en Valencia faalde niet: 1-2. In blessuretijd maakte Mor aan alle onzekerheid een einde: 1-3.