Wéér keeper aangevallen door fan: dit slachtoffer slaat veel harder van zich af

Zondag, 12 maart 2023 om 17:19 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:39

Opnieuw is een keeper in het profvoetbal slachtoffer geworden van een aanval door een veldbestormer. Ditmaal gebeurde een incident in de Afrikaanse Champions League, waar Hugo Marques, de doelman van het Angolese Petro Atlético, plots een fan voor zijn neus zag opduiken. Het slachtoffer liet niet over zich heen lopen en sloeg de supporter met ferme tikken van zich af.

Het incident vond plaats tijdens de wedstrijd van zaterdag tussen het Angolese Petro Atlético en het Marokkaanse Wydad Casablanca (0-2). Opmerkelijk is dat de keeper van de thuisploeg werd aangevallen door een eigen fan. Op de beelden is te zien dat Marques pas op het allerlaatste moment doorhad dat er een onverlaat voor hem stond. Daarna aarzelde de 37-jarige keeper niet om direct met links en rechts meerdere klappen uit te delen. Zelfs na ingrijpen van stewards was Marques nog niet klaar met de aanvaller. Pas nadat een medespeler hem wegtrok stopte de keeper.

?? | Lors de la rencontre face à Wydad AC un supporter du Petro de Luanda est entrée sur le terrain et a voulu frapper Hugo Marques. pic.twitter.com/Z9lI3d7qaf — PALANCAS NEGRAS ???? (@_PalancasNegras) March 12, 2023

Het incident deed denken aan dat tijdens de Europa League-wedstrijd tussen PSV en Sevilla (2-0) op 23 februari. Toen viel Delano K., die een stadionverbod had, Sevilla-keeper Marko Dmitrovic aan. De Servische goalie overmeesterde zijn aanvaller, maar ging daar een stuk beheerster mee om dan Marques later in Angola deed. K. werd veroordeeld tot twee maanden cel.