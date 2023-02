Leeds United presenteert nieuwe manager na flirts met Slot en Schreuder

Dinsdag, 21 februari 2023 om 18:35 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 18:58

Javi Gracia is de nieuwe manager van Leeds United, zo maakt de club bekend via de officiële kanalen. De 52-jarige oefenmeester is de opvolger van Jesse Marsch, die begin februari door the Whites de laan uit werd gestuurd vanwege tegenvallende resultaten. Gracia, die zonder club zat sinds zijn vertrek bij de Qatarese topploeg Al-Sadd in juni vorig jaar, tekent een contract tot het einde van het seizoen.

De laatste competitiezege van Leeds dateert van 5 november 2022. De ploeg van Pascal Struijk en Crysensio Summerville staat momenteel op een teleurstellende 19e plaats, met 19 punten uit 23 duels. Afgelopen zaterdag werd er onder interim-manager Michael Skubala nog met 1-0 verloren van degradatieconcurrent Everton. De achterstand op de veilige zeventiende plaats bedraagt momenteel twee punten.

?? #LUFC is delighted to announce the club have agreed terms with Javi Gracia to become head coach, subject to obtaining a work permit — Leeds United (@LUFC) February 21, 2023

Gracia gaat voor de tweede keer aan de slag in de Premier League. De Spanjaard was eerder ruim anderhalf jaar manager van Watford. Gracia wist the Hornets in het seizoen 2018/19 te behoeden voor degradatie en bereikte tevens de finale van de FA Cup. Eerder had hij al de leiding over Valencia, Rubin Kazan en Málaga.

In de zoektocht naar een nieuwe manager kwam Leeds eerder deze maand ook uit bij Arne Slot. De Engelsen hadden volgens De Telegraaf drie miljoen euro over om de trainer van Feyenoord in te lijven. Het aanbod werd echter direct door de Rotterdamse clubleiding afgeslagen. Ook Alfred Schreuder was bij Leeds in beeld. De door Ajax ontslagen trainer zou na de afzegging van Slot topkandidaat zijn geweest. Door een verschil van inzicht tussen de clubeigenaren werd er uiteindelijk een streep door zijn komst gezet.