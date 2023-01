Clubtopscorer LaLiga koopt contract af voor jeugdliefde twee niveaus lager

Maandag, 2 januari 2023 om 17:21 • Wessel Antes • Laatste update: 17:40

Lucas Pérez heeft in Spanje zijn clubliefde getoond door zijn contract af te kopen en twee niveaus lager bij Deportivo La Coruña te tekenen. De 34-jarige aanvaller was bij Cádiz CF in LaLiga nog clubtopscorer met drie doelpunten, maar zal het seizoen niet afmaken in Estadio Nuevo Mirandilla. Cádiz verlangde naar verluidt bijna een miljoen euro van Deportivo, waarvan Pérez zelf bijna de helft heeft neergelegd.

Voor Pérez is het een droom om zijn carrière af te sluiten bij Deportivo. Op twaalfjarige leeftijd zag hij de club uit zijn geboortestad, met Roy Makaay in de spits, de enige landstitel in de clubgeschiedenis winnen. Pérez wil zijn jeugdliefde nu helpen om te promoveren naar LaLiga2. Momenteel staat Deportivo vierde in de Primera Federación. Pérez was bij Cádiz nog altijd een belangrijke invaller, maar kiest bewust voor een stap naar zijn oude liefde, die twee niveaus lager uitkomt.

In het verleden speelde Pérez al 96 officiële wedstrijden voor Deportivo, verdeeld over twee verschillende periodes. Daarin was de centrumspits goed voor 33 doelpunten en 22 assists. In augustus 2016 betaalde Arsenal nog twintig miljoen euro voor de diensten van Pérez aan de Spaanse club. Een jaar later keerde hij op huurbasis terug, waarna de Spanjaard geen enkel duel meer voor the Gunners zou spelen. Via West Ham United, Deportivo Alavés, Elche CF en Cádiz is Pérez nu terug bij los Herculinos.

Door de eigen bijdrage van Pérez maakt Cádiz geen verlies op de spits. Via zijn Twitter-account heeft de linkspoot gereageerd op zijn transfer. “Ik wil iedereen bedanken, de fans, de club en de stad, voor alle liefde die jullie mij hebben gegeven. Nu laat ik een droom in vervulling gaan. Ik wens jullie het beste!” Pérez kan aanstaande zondag mogelijk debuteren in een thuiswedstrijd, wanneer Dépor het opneemt tegen Unionistas CF.